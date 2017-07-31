Самарская баскетболистка Дарья Курильчук стала чемпионкой мира в составе сборной России

В Италии завершился чемпионат мира среди девушек в возрасте до 19 лет. По итогам турнира победу одержала сборная России, в которой выступала воспитанница самарского баскетбола Дарья Курильчук, а в тренерский штаб входил уроженец Тольятти, наставник самарского клуба "Политеха-СамГТУ" Андрей Рузанов.
В финале сборная России со счетом 86:82 обыграла команду США, многолетнего победителя турнира. Российские баскетболистки впервые в этой возрастной категории завоевала чемпионский трофей.
Одну из главных ролей в составе российской команды сыграла самарская баскетболистка, воспитанница областной СШОР № 1 Дарья Курильчук. В финальной игре она набрала 11 очков, из них 9 — дальними попаданиями.
Отметим, что еще одним обладателем золотой медали стал наставник самарского женского баскетбольного клуба "Политех-СамГТУ" Андрей Рузанов, являющийся также одним из тренеров сборной России, сообщает министерство спорта Самарской области.
Последние комментарии
почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???
Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.
Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?
Молодцы! Красные крылья так держать!
Домашние стены помогают всегда.