В Самаре посчитали незаконные автостоянки

О легализации незаконных автостоянок, расположенных на территории Самары, рассказал на еженедельном совещании в городской администрации в понедельник, 31 июля, и.о. директора муниципального предприятия "Городской земельный центр" (ГЗЦ) Дмитрий Горягин.

ГЗЦ осуществляет свою деятельность в двух направлениях: создание системы муниципальных автомобильных стоянок и координация деятельности по легализации незаконных автомобильных стоянок.

За 2016 год заключены четыре договора аренды объектов благоустройства территории (автостоянки). За первое полугодие 2017 года - пять. Общее количество автостоянок на данный момент - 31. Больше всего их находится в Промышленном районе - девять. В Кировском и Железнодорожном - по шесть. Ни одной стоянки ГЗЦ нет в Самарском и Красноглинском районе.

Также муниципальным предприятием была проведена ревизия автостоянок. Лучше всего дело обстоит в Самарском районе, здесь не выявлено ни одной незаконной автостоянки, законных - семь.

В Красноглинском и Ленинским районах соотношение между легальными и нелегальными стоянками сильно в пользу первых (20 и 2 в Красноглинском и 12 и 3 - в Ленинском). В остальных районах количество незаконных стоянок примерно равняется числу законных или немного превосходит их. По числу нелегальных стоянок лидирует Промышленный район, там их выявлено 55.

В целом в Самаре сегодня ГЗЦ насчитывает 191 легальную автостоянку и 175 незаконных.

Результаты ревизии в части выявления незаконных автостоянок должны служить основанием для дальнейшей системной работы, в том числе рассмотрения полномочными органами вопроса о привлечении организаторов таких стоянок к ответственности.