В Самаре посчитали незаконные автостоянки

О легализации незаконных автостоянок, расположенных на территории Самары, рассказал на еженедельном совещании в городской администрации в понедельник, 31 июля, и.о. директора муниципального предприятия "Городской земельный центр" (ГЗЦ) Дмитрий Горягин.
ГЗЦ осуществляет свою деятельность в двух направлениях: создание системы муниципальных автомобильных стоянок и координация деятельности по легализации незаконных автомобильных стоянок.
За 2016 год заключены четыре договора аренды объектов благоустройства территории (автостоянки). За первое полугодие 2017 года - пять. Общее количество автостоянок на данный момент - 31. Больше всего их находится в Промышленном районе - девять. В Кировском и Железнодорожном - по шесть. Ни одной стоянки ГЗЦ нет в Самарском и Красноглинском районе.
Также муниципальным предприятием была проведена ревизия автостоянок. Лучше всего дело обстоит в Самарском районе, здесь не выявлено ни одной незаконной автостоянки, законных - семь.
В Красноглинском и Ленинским районах соотношение между легальными и нелегальными стоянками сильно в пользу первых (20 и 2 в Красноглинском и 12 и 3 - в Ленинском). В остальных районах количество незаконных стоянок примерно равняется числу законных или немного превосходит их. По числу нелегальных стоянок лидирует Промышленный район, там их выявлено 55.
В целом в Самаре сегодня ГЗЦ насчитывает 191 легальную автостоянку и 175 незаконных.
Результаты ревизии в части выявления незаконных автостоянок должны служить основанием для дальнейшей системной работы, в том числе рассмотрения полномочными органами вопроса о привлечении организаторов таких стоянок к ответственности.
Последние комментарии
В Самаре такая же идёт вода.Да же фильтра не спасают.
Эти рынки позорят наш город! Настала другая эпоха, хочется видеть красоту вокруг . а не эти уродливые трущобы.Кроме того , в расположении трамвайных путей, не должно быть никаких строений, а там на кольце заборы стоят вплотную к рельсам, непонятно. как они их чистят зимой.. в снегопады? А те люди, которые там работают...разве у них монополия на этот участок территории. Хватит ! Время этих рынков закончилось!
«В четверг, 22 июня, глава Самары Олег Фурсов провел выездное совещание по ремонту объектов улично-дорожной сети». Глава Самары Олег Фурсов 20 июня 2017 провел выездное совещание по ремонту объектов" улично-дорожной сети". — загадка, когда же Фурсов выезжал на ул. Губанова. Но, не суть… Управляющий микрорайоном экстренно, 21 июня собрал жителей Губанова в количестве 11 (одиннадцати) ?? человек! в помещении на Аминева 1, и провел «опрос» жителей о судьбе ул. Губанова, имеется протокол собрания… В протоколе одно, в Социалке написали другое другое. Если опрос 11 жителей — это опрос всех жителей ул. Губанова, то я не знаю, за что председатель микрорайона получает зарплату.
Г-н Фурсов, а до рынка на Ташкентской/К.Марска доехать не судьба? Или машину стало жалко?
Вы думаете, что нас кто-то услышит или прочитает? За людей всё уже решили, и неважно, что действительно хотят сами жители.