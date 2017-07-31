Покраска самарской стелы "Ладья" завершится до конца августа

В Самаре планируется до конца августа завершить покраску стелы "Ладья". Работы ведутся по заказу горадминистрации в рамках реконструкции четвертой очереди набережной р. Волга от ул. Осипенко до Силикатного оврага.
Напомним, решение о реконструкции было принято в рамках подготовки города к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018. Площадь реконструируемой территории — более 7 га, протяженность участка около 1 км. Проект реконструкции набережной предусматривает замену инженерных коммуникаций, ремонт подпорной стенки, замену асфальтового покрытия.
На набережной установят подъемники для людей с ограниченными возможностями, построят новый стационарный общественный туалет и хозяйственный корпус, установят видеонаблюдение, спортивные и детские площадки, обновят освещение.
На строительной площадке ежедневно трудится от 100 до 150 человек. Работы ведутся в две смены: в первую основные работы, во вторую — подготовительные. На объекте также задействована студенческая бригада.
"В настоящее время идет укладка бордюрного камня и тротуарной плитки со стороны ул. Лесная, устройство лестничных сходов, нового освещения, системы автополива, инженерных коммуникаций, — рассказывают в подрядной организации. — Практически завершены работы по строительству хозяйственно-бытового комплекса".
В рамках реконструкции скульптурной композиции "Ладья" предусмотрен ремонт и устройство основания, облицовка нижней части стелы гранитом, замена элементов малых архитектурных форм. Сейчас на объекте завершаются подготовительные работы.
В ближайшее время рабочие приступят к покраске "Ладьи". Окрасить предстоит более 1,1 тыс. кв. м, в том числе 500 кв. м самого "паруса". Работы по реконструкции стелы планируют завершить до конца августа.
Одной из новых достопримечательностей на четвертой очереди набережной станет каскадный фонтан с подсветкой. Конструкция чаши будет выполнена из железобетона и облицована гранитом. Работы по строительству фонтана выполнены уже на 85%. Во время реконструкции набережной будет высажено более 2,5 тыс. кустарников и 45 деревьев. Тротуары выложат плиткой, на нижнем уровне будет асфальт и велодорожки.
По словам начальника отдела технадзора МБУ "Управление капитального строительства" Самары Алексея Фомченкова, ремонт набережной выполнен на 30%.
Последние комментарии
В Самаре такая же идёт вода.Да же фильтра не спасают.
Эти рынки позорят наш город! Настала другая эпоха, хочется видеть красоту вокруг . а не эти уродливые трущобы.Кроме того , в расположении трамвайных путей, не должно быть никаких строений, а там на кольце заборы стоят вплотную к рельсам, непонятно. как они их чистят зимой.. в снегопады? А те люди, которые там работают...разве у них монополия на этот участок территории. Хватит ! Время этих рынков закончилось!
«В четверг, 22 июня, глава Самары Олег Фурсов провел выездное совещание по ремонту объектов улично-дорожной сети». Глава Самары Олег Фурсов 20 июня 2017 провел выездное совещание по ремонту объектов" улично-дорожной сети". — загадка, когда же Фурсов выезжал на ул. Губанова. Но, не суть… Управляющий микрорайоном экстренно, 21 июня собрал жителей Губанова в количестве 11 (одиннадцати) ?? человек! в помещении на Аминева 1, и провел «опрос» жителей о судьбе ул. Губанова, имеется протокол собрания… В протоколе одно, в Социалке написали другое другое. Если опрос 11 жителей — это опрос всех жителей ул. Губанова, то я не знаю, за что председатель микрорайона получает зарплату.
Г-н Фурсов, а до рынка на Ташкентской/К.Марска доехать не судьба? Или машину стало жалко?
Вы думаете, что нас кто-то услышит или прочитает? За людей всё уже решили, и неважно, что действительно хотят сами жители.