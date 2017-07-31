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ЖКХ и благоустройство Общество

Покраска самарской стелы "Ладья" завершится до конца августа

САМАРА. 31 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре планируется до конца августа завершить покраску стелы "Ладья". Работы ведутся по заказу горадминистрации в рамках реконструкции четвертой очереди набережной р. Волга от ул. Осипенко до Силикатного оврага.

Напомним, решение о реконструкции было принято в рамках подготовки города к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018. Площадь реконструируемой территории — более 7 га, протяженность участка около 1 км. Проект реконструкции набережной предусматривает замену инженерных коммуникаций, ремонт подпорной стенки, замену асфальтового покрытия.

На набережной установят подъемники для людей с ограниченными возможностями, построят новый стационарный общественный туалет и хозяйственный корпус, установят видеонаблюдение, спортивные и детские площадки, обновят освещение.

На строительной площадке ежедневно трудится от 100 до 150 человек. Работы ведутся в две смены: в первую основные работы, во вторую — подготовительные. На объекте также задействована студенческая бригада.

"В настоящее время идет укладка бордюрного камня и тротуарной плитки со стороны ул. Лесная, устройство лестничных сходов, нового освещения, системы автополива, инженерных коммуникаций, — рассказывают в подрядной организации. — Практически завершены работы по строительству хозяйственно-бытового комплекса".

В рамках реконструкции скульптурной композиции "Ладья" предусмотрен ремонт и устройство основания, облицовка нижней части стелы гранитом, замена элементов малых архитектурных форм. Сейчас на объекте завершаются подготовительные работы.

В ближайшее время рабочие приступят к покраске "Ладьи". Окрасить предстоит более 1,1 тыс. кв. м, в том числе 500 кв. м самого "паруса".  Работы по реконструкции стелы планируют завершить до конца августа.

Одной из новых достопримечательностей на четвертой очереди набережной станет каскадный фонтан с подсветкой. Конструкция чаши будет выполнена из железобетона и облицована гранитом. Работы по строительству фонтана выполнены уже на 85%. Во время реконструкции набережной будет высажено более 2,5 тыс. кустарников и 45 деревьев. Тротуары выложат плиткой, на нижнем уровне будет асфальт и велодорожки.

По словам начальника отдела технадзора МБУ "Управление капитального строительства" Самары Алексея Фомченкова, ремонт набережной выполнен на 30%.

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«В четверг, 22 июня, глава Самары Олег Фурсов провел выездное совещание по ремонту объектов улично-дорожной сети». Глава Самары Олег Фурсов 20 июня 2017 провел выездное совещание по ремонту объектов" улично-дорожной сети". — загадка, когда же Фурсов выезжал на ул. Губанова. Но, не суть… Управляющий микрорайоном экстренно, 21 июня собрал жителей Губанова в количестве 11 (одиннадцати) ?? человек! в помещении на Аминева 1, и провел «опрос» жителей о судьбе ул. Губанова, имеется протокол собрания… В протоколе одно, в Социалке написали другое другое. Если опрос 11 жителей — это опрос всех жителей ул. Губанова, то я не знаю, за что председатель микрорайона получает зарплату.

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