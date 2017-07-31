Самарцы могут принять участие во всероссийском проекте "Виртуальный фронт"

Самарская область принимает участие во Всероссийском проекте "Виртуальный фронт", в рамках которого будет написано 10 тыс. статей о героях региона для популярного информационного ресурса.

Любой желающий может пройти обучение и начать писать материалы с полноценной и правдивой информацией о достижениях граждан России. В каждом субъекте формируется команда, которая займется поиском и сбором данных для статей.

Акция была инициирована Молодежным парламентом при Государственной думе РФ в рамках проекта "Каждый день горжусь Россией!" и поддержана многими региональными молодежными объединениями. В Самарской области сейчас идет набор волонтеров, готовых рассказать пользователям Интернета о тех людях, которыми может гордиться каждый житель региона и страны.

Дополнительную информацию об участии в проекте можно получить в информационно-аналитическом отделе "Самарского дома молодежи" по телефону: 8 (846) 341-45-17, а также по e-mail: public@samdm.ru.