16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В губернии формируют делегацию для участия во Всемирном фестивале молодежи и студентов Состоялось торжественное закрытие молодежного форума ПФО "iВолга-2017" Студенты Самарского университета создадут СМИ о науке В День памяти и скорби состоялся телемост между форумом "iВолга-2017" и городом-героем Брестом Михаил Бабич примет участие в церемонии закрытия V юбилейного молодежного форума "iВолга 2017"

Молодежная политика Общество

Самарцы могут принять участие во всероссийском проекте "Виртуальный фронт"

САМАРА. 31 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 33
Версия для печати

Самарская область принимает участие во Всероссийском проекте "Виртуальный фронт", в рамках которого будет написано 10 тыс. статей о героях региона для популярного информационного ресурса.

Любой желающий может пройти обучение и начать писать материалы с полноценной и правдивой информацией о достижениях граждан России. В каждом субъекте формируется команда, которая займется поиском и сбором данных для статей.

Акция была инициирована Молодежным парламентом при Государственной думе РФ в рамках проекта "Каждый день горжусь Россией!" и поддержана многими региональными молодежными объединениями. В Самарской области сейчас идет набор волонтеров, готовых рассказать пользователям Интернета о тех людях, которыми может гордиться каждый житель региона и страны.

Дополнительную информацию об участии в проекте можно получить в информационно-аналитическом отделе "Самарского дома молодежи" по телефону: 8 (846) 341-45-17, а также по e-mail: public@samdm.ru.

Гид потребителя

Последние комментарии

Фима Кац 01 марта 2016 08:44 В Тольятти с марта начнут принимать на работу подростков

Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.

Владислав Лихачев 29 июня 2015 16:13 Поволжский банк: "iВолга 2015" - значимое мероприятие для будущего страны"

Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.

михаил вдовин 27 мая 2015 16:16 Команда выпускников СамГТУ разработала и производит уникальные индивидуальные ортопедические стельки

Так их надо было с медиками объединять.

Ekaterina Dronova 04 июня 2014 08:13 В Самаре откроется тайм-кафе "Точка перезагрузки"

а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.

николай ЖИЛЬЦОВ 24 мая 2014 05:16 В Октябрьске пройдет фестиваль социальных и культурных проектов "Мост"

НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.

Фото на сайте

Завершился молодежный форум Приволжского федерального округа "iВолга-2017"

Завершился молодежный форум Приволжского федерального округа "iВолга-2017"

На форуме ПФО "iВолга" прошла защита проектов-претендентов на получение грантов первой степени

На форуме ПФО "iВолга" прошла защита проектов-претендентов на получение грантов первой степени

В День памяти и скорби состоялся телемост между форумом "iВолга-2017" и городом-героем Брестом. Фоторепортаж

В День памяти и скорби состоялся телемост между форумом "iВолга-2017" и городом-героем Брестом. Фоторепортаж

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6