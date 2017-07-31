Самарцы могут принять участие во всероссийском проекте "Виртуальный фронт"

Самарская область принимает участие во Всероссийском проекте "Виртуальный фронт", в рамках которого будет написано 10 тыс. статей о героях региона для популярного информационного ресурса.
Любой желающий может пройти обучение и начать писать материалы с полноценной и правдивой информацией о достижениях граждан России. В каждом субъекте формируется команда, которая займется поиском и сбором данных для статей.
Акция была инициирована Молодежным парламентом при Государственной думе РФ в рамках проекта "Каждый день горжусь Россией!" и поддержана многими региональными молодежными объединениями. В Самарской области сейчас идет набор волонтеров, готовых рассказать пользователям Интернета о тех людях, которыми может гордиться каждый житель региона и страны.
Дополнительную информацию об участии в проекте можно получить в информационно-аналитическом отделе "Самарского дома молодежи" по телефону: 8 (846) 341-45-17, а также по e-mail: public@samdm.ru.
Последние комментарии
Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.
Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.
Так их надо было с медиками объединять.
а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.
НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.