В Сызрани Kalina протаранила патрульный автомобиль ГИБДД и скрылась

В понедельник, 31 июля, около 20:30 в Сызрани в районе пересечения ул. Интернациональной и пер. Опорный в полицейский ВАЗ-2114 врезалась Lada Kalina, за которой гнались инспекторы, сообщает syzran-small.ru.

От удара патрульный автомобиль перевернулся и вылетел на обочину. Водитель Kalina, который, по предварительным данным, был в состоянии алкогольного опьянения, скрылся с места ДТП, но вскоре его разыскали.

Сотрудники Госавтоинспекции в ДТП сильно не пострадали. По предварительным данным, вина сотрудников полиции в происшедшей аварии не усматривается.