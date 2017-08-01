В Сызрани Kalina протаранила патрульный автомобиль ГИБДД и скрылась

В понедельник, 31 июля, около 20:30 в Сызрани в районе пересечения ул. Интернациональной и пер. Опорный в полицейский ВАЗ-2114 врезалась Lada Kalina, за которой гнались инспекторы, сообщает syzran-small.ru.
От удара патрульный автомобиль перевернулся и вылетел на обочину. Водитель Kalina, который, по предварительным данным, был в состоянии алкогольного опьянения, скрылся с места ДТП, но вскоре его разыскали.
Сотрудники Госавтоинспекции в ДТП сильно не пострадали. По предварительным данным, вина сотрудников полиции в происшедшей аварии не усматривается.
Последние комментарии
1. Не каждые два часа сменяя друг друга,а каждые четыре часа если память не изменяет Но не два часа точно 2.Лицензии на перевозку детей не существует в природе, и никогда не существовало..Лицензия одна, на перевозку вообше
Если бы мусора не погнались ,может ничего бы и не было. Сколько людей погибает в погонях.
на красный пролетал. очевидно, что могли погибнуть люди. это можно ьрактовать как угрозу жизни. судить как по уголовке нужно. недавно такой же в зад приоре въехал. женщина погибла
Первый сезон. Литровый джиксер. А дома жена, ребенок.. эх, зато покатал подругу. RIP
Вопрос - куда смотрят ездуны на этих "убитых" КАМАЗах, уже не первый раз "тормоза отказали". А всё потому, что гоняют перегруженные.