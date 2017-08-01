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Литература Культура

Открыт прием заявок на Всероссийский литературный фестиваль им. Михаила Анищенко

САМАРА. 1 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Cамарская областная универсальная научная библиотека приглашает поэтов, прозаиков и публицистов в возрасте от 18 до 30 лет к участию в V Всероссийском литературном фестивале имени Михаила Анищенко.

Фестиваль, посвященный российскому поэту, ушедшему из жизни в ноябре 2012 г., вновь пройдет в Самарской области с 29 сентября по 1 октября 2017 года. Форум организуют областная организация молодых литераторов и региональное министерство культуры при поддержке Самарского отделения Союза писателей России и СОУНБ.

Заявку на участие в фестивале можно подать по 1 сентября включительно на электронный адрес: litfest-samara@yandex.ru. На конкурс принимаются: стихотворения общим объемом не более 200 строк; прозаические и драматургические произведения — не более трех авторских листов; публицистические и литературоведческие работы — не более двух авторских листов. Подробности и условия участия указаны в Положении о фестивале.

В рамках мероприятия пройдут мастер-классы, которые проведут для участников писатели и редакторы литературных журналов из Самары и Москвы. По итогам фестиваля выйдет специальный выпуск литературного журнала "Молодежная волна" — с лучшими произведениями конкурсантов.

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