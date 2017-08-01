Открыт прием заявок на Всероссийский литературный фестиваль им. Михаила Анищенко

Cамарская областная универсальная научная библиотека приглашает поэтов, прозаиков и публицистов в возрасте от 18 до 30 лет к участию в V Всероссийском литературном фестивале имени Михаила Анищенко.
Фестиваль, посвященный российскому поэту, ушедшему из жизни в ноябре 2012 г., вновь пройдет в Самарской области с 29 сентября по 1 октября 2017 года. Форум организуют областная организация молодых литераторов и региональное министерство культуры при поддержке Самарского отделения Союза писателей России и СОУНБ.
Заявку на участие в фестивале можно подать по 1 сентября включительно на электронный адрес: litfest-samara@yandex.ru. На конкурс принимаются: стихотворения общим объемом не более 200 строк; прозаические и драматургические произведения — не более трех авторских листов; публицистические и литературоведческие работы — не более двух авторских листов. Подробности и условия участия указаны в Положении о фестивале.
В рамках мероприятия пройдут мастер-классы, которые проведут для участников писатели и редакторы литературных журналов из Самары и Москвы. По итогам фестиваля выйдет специальный выпуск литературного журнала "Молодежная волна" — с лучшими произведениями конкурсантов.
Последние комментарии
Прекрасно и замечательно, других слов нет!
Спасибо
А ведь мозг некоторых (скорее, его отсутствие) заставит туловище пойти на эту "лекцию".
Отличный проект! И теперь в нашем городе.
он до сих пор работает с детьми? прошу внимания педагогов и родителей, и правоохранительных органов! его нельзя к детям подпускать! он педофил! мы ездили с классом в турпоездку на 3 суток под его руководством (это было более 20 лет назад), и он ко мне приставал! я была слишком труслива, чтоб рассказать об этом кому-нибудь((