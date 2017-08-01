В Литмузее покажут премьеру фильма "ТАМТАМ: Музыка смутного времени"

В Самарском литературном музее 12 августа в 20.00 покажут документальный фильм "ТАМТАМ: Музыка смутного времени".

"Тамтам" — первый и до 1994 г. единственный питерский рок-клуб западного образца. Был основан в 1991 г. в доме на Малом проспекте Васильевского Острова, 49 бывшим виолончелистом рок-группы "Аквариум" Всеволодом Гаккелем, который незадолго до этого посетил знаменитый ньй-йоркский клуб CBGB.

Клуб просуществовал до 1996 г., за это время на его сцене "родились" такие группы, как "Король и шут", "Последние танки в Париже", "Нож для фрау Мюллер", Markscheider Kunst, "Химера", выступали "АукцЫон", Tequilajazzz, "Кирпичи" и многие другие.

"ТАМТАМ: Музыка смутного времени" — это история о дерзких и громких девяностых. О поколении артистов, которое пыталось найти новый музыкальный язык, в умершей и заново переродившейся стране.

Режиссер фильма — Иван Бортников, в картине снимались Всеволод Гаккель, Алексей Михеев, Ганс Люгер, Сергей Ефременко, Виктор Сологуб, Серафим Макангила, Александр Танкович, Илья Никитин, Георгий Соколов, Филипп Сологуб, Александр Скворцов и другие.

Билет на самарскую премьеру фильма стоит 150 рублей.