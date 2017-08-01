В Литмузее покажут премьеру фильма "ТАМТАМ: Музыка смутного времени"

В Самарском литературном музее 12 августа в 20.00 покажут документальный фильм "ТАМТАМ: Музыка смутного времени".
"Тамтам" — первый и до 1994 г. единственный питерский рок-клуб западного образца. Был основан в 1991 г. в доме на Малом проспекте Васильевского Острова, 49 бывшим виолончелистом рок-группы "Аквариум" Всеволодом Гаккелем, который незадолго до этого посетил знаменитый ньй-йоркский клуб CBGB.
Клуб просуществовал до 1996 г., за это время на его сцене "родились" такие группы, как "Король и шут", "Последние танки в Париже", "Нож для фрау Мюллер", Markscheider Kunst, "Химера", выступали "АукцЫон", Tequilajazzz, "Кирпичи" и многие другие.
"ТАМТАМ: Музыка смутного времени" — это история о дерзких и громких девяностых. О поколении артистов, которое пыталось найти новый музыкальный язык, в умершей и заново переродившейся стране.
Режиссер фильма — Иван Бортников, в картине снимались Всеволод Гаккель, Алексей Михеев, Ганс Люгер, Сергей Ефременко, Виктор Сологуб, Серафим Макангила, Александр Танкович, Илья Никитин, Георгий Соколов, Филипп Сологуб, Александр Скворцов и другие.
Билет на самарскую премьеру фильма стоит 150 рублей.
Последние комментарии
Память народная, дорогого стоит!
Хорошее дело.
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Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!
Ну разве чудак Сивиркин может сказать что то не приличное?