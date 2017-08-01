16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Художественный показал премьеру фильма Андрея Звягинцева "Нелюбовь" В кинотеатре "Художественный" пройдет премьера фильма Андрея Звягинцева "Нелюбовь" Международный кинофестиваль "Свет лучезарного ангела" пройдет в Самаре Евгений Миронов: "В самарском Доме-музее Ленина потрясающий директор" В Самаре пройдет XXII Международный фестиваль "Кино - детям"

Кино Культура

В Литмузее покажут премьеру фильма "ТАМТАМ: Музыка смутного времени"

САМАРА. 1 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 37
Версия для печати

В Самарском литературном музее 12 августа в 20.00 покажут документальный фильм "ТАМТАМ: Музыка смутного времени".

"Тамтам" — первый и до 1994 г. единственный питерский рок-клуб западного образца. Был основан в 1991 г. в доме на Малом проспекте Васильевского Острова, 49 бывшим виолончелистом рок-группы "Аквариум" Всеволодом Гаккелем, который незадолго до этого посетил знаменитый ньй-йоркский клуб CBGB.

Клуб просуществовал до 1996 г., за это время на его сцене "родились" такие группы, как "Король и шут", "Последние танки в Париже", "Нож для фрау Мюллер", Markscheider Kunst, "Химера", выступали "АукцЫон", Tequilajazzz, "Кирпичи" и многие другие.

"ТАМТАМ: Музыка смутного времени" — это история о дерзких и громких девяностых. О поколении артистов, которое пыталось найти новый музыкальный язык, в умершей и заново переродившейся стране.

Режиссер фильма — Иван Бортников, в картине снимались Всеволод Гаккель, Алексей Михеев, Ганс Люгер, Сергей Ефременко, Виктор Сологуб, Серафим Макангила, Александр Танкович, Илья Никитин, Георгий Соколов, Филипп Сологуб, Александр Скворцов и другие.

Билет на самарскую премьеру фильма стоит 150 рублей.

Гид потребителя

Последние комментарии

Dmitry Lakotsenin 12 сентября 2016 08:06 В Самаре открылась мемориальная доска в честь Эльдара Рязанова

Память народная, дорогого стоит!

Dmitry Lakotsenin 07 апреля 2016 12:45 В Самаре пройдет международный фестиваль "Кино - детям"

Хорошее дело.

Жорик Артян 20 августа 2015 13:41 Стала известна программа самарского киноклуба "Ракурс" на сентябрь

официальный сайт киноклуба—kinoclub.to

Lida Makarova 18 апреля 2015 10:21 Валерий Гришко сыграл в фильме "Битва за Севастополь"

Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!

михаил вдовин 18 апреля 2015 05:26 Прокуратура отказалась возбуждать дело против Дмитрия Сивиркина по обращению режиссера Валерия Гришко

Ну разве чудак Сивиркин может сказать что то не приличное?

Фото на сайте

В "КиноВертикали" прошла презентация фильма "Время первых"

В "КиноВертикали" прошла презентация фильма "Время первых"

В "Художественном" открылся фестиваль документального кино "Соль земли"

В "Художественном" открылся фестиваль документального кино "Соль земли"

В Самаре открылась мемориальная доска в честь Эльдара Рязанова

В Самаре открылась мемориальная доска в честь Эльдара Рязанова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3