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Музеи и выставки Культура

В Детской картинной галерее работает выставка "Деревяшки Юрия Ивукина"

САМАРА. 1 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Детской картинной галерее до 24 сентября выставлены скульптуры и мелкая деревянная пластика Юрия Ивукина.

В небольшой экспозиции "Деревяшки Юрия Ивукина" посетители увидят мелкую пластику самарского автора, который известен скорее как живописец, и лишь немногие знают его как резчика по дереву.
Представленные работы можно условно можно разделить на два типа: функциональные предметы, которые можно использовать в быту (ложки, ковши, солонки, гребни) и мелкая пластика: небольшие фигурки животных и людей. Несколько фигурок выполнены в виде традиционной японской техники — нэцкэ.

Мастер использует различные породы дерева: от более мягких, таких, как липа, осина, кора черного тополя, ольха, до очень твердых и прочных (дуб, береза, самшит, груша, черное дерево). В своей работе Юрий Ивукин отдает предпочтение топору, пиле, ножовкам и стамескам, и совсем не использует электрические инструменты. Все работы Юрия Ивукина являются оригинальными изделиями и выполнены в единственном экземпляре.

Юрий Ивукин в прошлом учитель истории и английского языка. У него нет профессионального художественного образования, зато есть жадный интерес к миру вокруг. Как художник Юрий Ивукин начинал с масляной живописи, затем была резьба по дереву и деревянная скульптура. Следующим шагом стали экспериментальные объекты из разнообразных металлических деталей, среди которых часовые детали, запчасти швейных машин и других механизмов, велосипедные и автомобильные цепи, лезвия старых коньков и многое другое. Созданные объекты получались разными. Некоторые из них можно назвать скульптурой, некоторые — инсталляцией, другие — арт-объектами.

Позже у Юрия Ивукина появились новые художественные увлечения — скульптура из проволоки, позволяющая создавать точные и лаконичные образы, скульптуры, вырезанные из строительных пеноблоков.

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