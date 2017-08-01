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Происшествия

Полиция начала проверку по новой жалобе на скандально известный фонд "Спасение"

САМАРА. 1 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарская полиция начала проверку по новой жалобе на благотворительный фонд "Спасение".

Фото: http://www.spaseniesamara.com

"Я проживаю в Магнитогорске Челябинской области, - рассказала Волга Ньюс Анна Николаева. - Я нашла на вашем сайте статью о благотворительном фонде "Спасение". В этой статье вы рассказываете о нечестной деятельности этого фонда и его руководителя Шепса. Так вот, данная ситуация повторилась теперь уже с моим ребенком. Шепс проводил сборы денежных средств конкретно под моего сына в ТЦ Магнитогорска, а в итоге не перечислил ни копейки, но зато с официального сайта фонда чудесным образом была удалена информация о моем сыне, как будет будто никакого сбора и не было. Скрины того, что действительно мой ребенок был размещен на сайте "Спасения", я сохранила".

По словам Анны, по телефону в фонде ей обещали помощь, но в итоге обманули.

"Это насколько нужно быть циничным и бездушным, чтобы прекрасно себе жить на деньги, пожертвованные обычными людьми на лечение детей! - написала Анна. - Прошу вас откликнуться! Такое нельзя оставлять безнаказанным!"

Аналогичную информацию Анна отправила в прокуратуру Самарской области. В пресс-службе ведомства журналисту Волга Ньюс сообщили, что передали материал в полицию.

"По обращению жительницы Челябинской области Управлением МВД России по Самаре проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - пояснил начальник отдела информации областного полицейского главка Сергей Гольдштейн.

Напомним, ранее на благотворительный фонд "Спасение" поступали аналогичные жалобы от родителей тяжелобольных детей. Сотрудники Минюста провели проверку по жалобам и зафиксировал нарушения.

В итоге суд ликвидировал фонд. Но к уголовной ответственности так пока никого и не привлекли.

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