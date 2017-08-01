У силовиков появились претензии к качеству дороги, построенной в Курумоче

УФСБ по Самарской области получена информация о возможном хищении бюджетных средств, выделенных в рамках федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы на 2010-2020 годы" при реконструкции в аэропорту Курумоч.

По официальным данным, ФГУП "Администрация гражданских аэропортов" (заказчик) заключило договоры с новосибирским ОАО "Сибмост" на суммы более 1,6 млрд руб. и 1,4 млрд руб. на строительство патрульной дороги.

Далее "Сибмост" заключил договор подряда на строительство этой дороги с ООО "Аркона Инженеринг" на сумму 206 млн 154 тыс. рублей.

Подрядчик представил акты о выполнении ряда работ и получил 5 млн 626 тыс. рублей.

Далее ФГУП провело проверку и выяснило, что щебень, использованный при строительстве дороги, не соответствует ГОСТу, а песок - требованиям проекта по коэффициенту фильтрации.

В январе 2017 г. материалы проверки передали в СЛУ МВД России на транспорте. Оттуда материалы отправили "по территориальности" в отделение полиции №8 УМВД России по Самаре, но райотдел полиции вернул материал СЛУ МВД.

Как пояснили журналисту Волга Ньюс в пресс-службе управления на транспорте МВД по ПФО, сейчас материалы находятся в У МВД России по Новосибирску.