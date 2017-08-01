У силовиков появились претензии к качеству дороги, построенной в Курумоче

УФСБ по Самарской области получена информация о возможном хищении бюджетных средств, выделенных в рамках федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы на 2010-2020 годы" при реконструкции в аэропорту Курумоч.
По официальным данным, ФГУП "Администрация гражданских аэропортов" (заказчик) заключило договоры с новосибирским ОАО "Сибмост" на суммы более 1,6 млрд руб. и 1,4 млрд руб. на строительство патрульной дороги.
Далее "Сибмост" заключил договор подряда на строительство этой дороги с ООО "Аркона Инженеринг" на сумму 206 млн 154 тыс. рублей.
Подрядчик представил акты о выполнении ряда работ и получил 5 млн 626 тыс. рублей.
Далее ФГУП провело проверку и выяснило, что щебень, использованный при строительстве дороги, не соответствует ГОСТу, а песок - требованиям проекта по коэффициенту фильтрации.
В январе 2017 г. материалы проверки передали в СЛУ МВД России на транспорте. Оттуда материалы отправили "по территориальности" в отделение полиции №8 УМВД России по Самаре, но райотдел полиции вернул материал СЛУ МВД.
Как пояснили журналисту Волга Ньюс в пресс-службе управления на транспорте МВД по ПФО, сейчас материалы находятся в У МВД России по Новосибирску.
Последние комментарии
Гнилой человек этот Садыков.. Да и в истории этой много темных тайн и загадок. Не может быть, чтобы в банке никто ничего не знал и не видел. Уж при работе с деньгами там точно камеры есть, которые должны были фиксировать каждую операцию. Надеюсь подлеца выведут на чистую воду и потерпевшие выиграют это дело
Робин Гуд что ли?? Где совесть у человека вообще. Пусть его судят во всей строгостью и вернут украденное владельцу
Доблестные таксисты отличаются своим примерным поведением теперь не только на проезжей части, но и на тротуаре
Жители ул. Губанова г.Самары предлагают Администрации Фурсова или переименовать их улицу в улицу "Кошмаров" или навести там порядок совместно с полицией. На улице имени героя-летчика не могут твориться такие зверства. Разборки компаний подростков, алкоголиков и наркоманов стали системой. Здесь сажают на кол животных и людей, истязают их, гуляют с дикими воплями ночи напролет в гаражах и на детских площадках. Исчезли патрули дружинников и полиции. Жители вечерами бояться выходить из дома. Как правило, преступления остаются нераскрытыми, вдохновляя двуногих нелюдей на новые "подвиги". Поймать их довольно просто - они так и продолжают гулять с наступлением темноты во дворах и ближайших гаражах, расположенных на нечетной стороне улицы.
Очень жаль семью,дети остались сиротами из-за чей-то безбашеной головы,90 года вернулись,или настолько чувствовали безнаказанность за все проделки которые ранее совершали.