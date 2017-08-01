Участок дороги "Самара-Волгоград" - Звезда" - Покровка в Безенчукском районе построит "Амонд"

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области определило подрядчика, который построит 1,3 км автомобильной дороги "Самара — Волгоград" — Звезда" — Покровка в Безенчукском районе.

Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Начальная цена контракта составляла 30,7 млн рублей. На аукцион была подана единственная заявка от ООО "Амонд", она была признана соответствующей конкурсным требованиям.

Согласно условиям контракта компания должна построить дорогу, переустроить сети, установить искусственные сооружения и наружное освещение, а также обустроить дорогу.

Работы должны быть выполнены до 31 октября 2017 года.