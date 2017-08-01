16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Мост через Самарку в районе Спиридоновки спроектирует проектно-конструкторское бюро "Перспектива" 1 сентября движение по обоим тоннелям на Московском шоссе пустят на полную мощность Солнечную и Ташкентскую соединят на следующей неделе Во время монтажа пролета путепровода на ул.Ташкентской движение по Демократической перекрывать не будут Реконструкция ул. Ташкентской выполнена на 70%

Дорожное строительство Транспорт и связь

Участок дороги "Самара-Волгоград" - Звезда" - Покровка в Безенчукском районе построит "Амонд"

САМАРА. 1 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 42
Версия для печати

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области определило подрядчика, который построит 1,3 км автомобильной дороги "Самара — Волгоград" — Звезда" — Покровка в Безенчукском районе.

Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Начальная цена контракта составляла 30,7 млн рублей. На аукцион была подана единственная заявка от ООО "Амонд", она была признана соответствующей конкурсным требованиям.

Согласно условиям контракта компания должна построить дорогу, переустроить сети, установить искусственные сооружения и наружное освещение, а также обустроить дорогу.

Работы должны быть выполнены до 31 октября 2017 года.

Гид потребителя

Последние комментарии

иван гурьянов 27 июля 2017 19:19 Реконструкция ул. Ташкентской выполнена на 70%

вы че люди в каком месте выполнено на 70% там половина ташкенской можно сказать не существует ,вообще половина города без дороги чему вы или кому верите

Алекс Меломан 27 апреля 2017 07:13 Тоннель до станции метро "Самарская" предлагают строить в три этапа

А нахрена тогда Самаре проходческий щит, если собираются рыть открытым способом?

Dmitry Lakotsenin 27 марта 2017 12:48 Южный мост в Самаре отремонтирует "ПСК Волга"

Сто раз проверь, тогда доверь)). Мост все-таки!

Герман Фишер 16 ноября 2016 12:04 Сборы системы "Платон" в Самарской области за год составили 240 млн рублей

Неплохо! По-моему это говорит о том что незарегистрированных в системе становится всё меньше)

Брат Солнца 07 сентября 2016 15:55 Проект магистрали "Центральная" прошел первый этап отбора на софинансирование за счет "Платона"

Да, теперь мало попасть в список регионов с критическим состоянием дорог. Теперь надо представить проект, подготовленный соответственно и выиграть тендер. Это правильно-ценность полученных средств из Платона возрастает.

Фото на сайте

Движение по Демократической перекрывать не будут

Движение по Демократической перекрывать не будут

Реконструкция ул. Ташкентской

Реконструкция ул. Ташкентской

Комплексный ремонт ул. Чапаевской в Самаре

Комплексный ремонт ул. Чапаевской в Самаре

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3