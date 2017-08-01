Участок дороги "Самара-Волгоград" - Звезда" - Покровка в Безенчукском районе построит "Амонд"

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области определило подрядчика, который построит 1,3 км автомобильной дороги "Самара — Волгоград" — Звезда" — Покровка в Безенчукском районе.
Информация об этом размещена на портале госзакупок.
Начальная цена контракта составляла 30,7 млн рублей. На аукцион была подана единственная заявка от ООО "Амонд", она была признана соответствующей конкурсным требованиям.
Согласно условиям контракта компания должна построить дорогу, переустроить сети, установить искусственные сооружения и наружное освещение, а также обустроить дорогу.
Работы должны быть выполнены до 31 октября 2017 года.
Последние комментарии
вы че люди в каком месте выполнено на 70% там половина ташкенской можно сказать не существует ,вообще половина города без дороги чему вы или кому верите
А нахрена тогда Самаре проходческий щит, если собираются рыть открытым способом?
Сто раз проверь, тогда доверь)). Мост все-таки!
Неплохо! По-моему это говорит о том что незарегистрированных в системе становится всё меньше)
Да, теперь мало попасть в список регионов с критическим состоянием дорог. Теперь надо представить проект, подготовленный соответственно и выиграть тендер. Это правильно-ценность полученных средств из Платона возрастает.