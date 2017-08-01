В Самаре заведующую детского сада подозревают в хищении 1,8 млн рублей

В Самаре 29 июля возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия".

По данным источника в правоохранительных органах, его фигурантом стала заведующая детским садом № 46 на ул. Полевой в Самаре. Предполагается, что с января 2014 г. по июнь 2017 г. с ее ведома были похищены 1,8 млн рублей.

По предварительной информации, ущерб причинен городскому департаменту образования. Куда конкретно пропали или были потрачены эти средства, на данный момент не ясно.

Согласно сведениям, размещенным на сайте учреждения, детский сад сейчас возглавляет Елена Лебедева.