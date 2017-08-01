На реставрацию главного фасада и крыши Дома Шабаева выделят 29 млн рублей

Самарский центр детского и юношеского творчества "Мечта" ищет подрядчика, который выполнит работы по реставрации главного фасада и крыши объекта культурного наследия "Дом Шабаева", расположенного на ул. Куйбышева, 81 (часть литер А1).

Начальная стоимость контракта составляет 29,5 млн рублей. На эти деньги подрядчик должен

выполнить работы по усилению грунта основания, стен цоколя южного фасада, устройству отсечной гидроизоляции, ремонту и усилению стен южного фасада (включая ремонт и восстановление приямка и балкона), усилению и ремонту стропильной системы.

Кроме того, ему необходимо будет произвести восстановление вентиляционных каналов, утепление чердачного перекрытия, антикоррозийные и противопожарные мероприятия.

Также нужно заменить кровельное покрытие, отреставрировать фасад с раскрытием оконных проемов, реставрацией белокаменного цоколя, кирпичной кладки стен, штукатурного и окрасочного слоев, воссоздание столярных заполнений оконных и дверных проемов, створок ворот в арке, а также провести реставрацию ограждения кровли и балкона.

Сроки выполнения работ — до 31 мая 2018 года.