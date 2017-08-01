Тело пропавшего в апреле оренбуржца нашли только после задержания подозреваемого в его убийстве

Вячеслав Лапишин уехал из дома 11 апреля. По словам родственников, он на своем автомобиле ГАЗ-2217 направлялся в Смышляевку. Последний звонок от мужчины был 21 апреля, он сообщил, что находится в компании двух местных жителей. После этого никаких известий от него не было.

Оказалось, что 40-летний мужчина был убит. Подозреваемый в расправе над ним уже задержан - это ранее судимый за хранение наркотиков мужчина.

Тело погибшего удалось обнаружить лишь недавно - по данным источника в правоохранительных органах, труп был спрятан в частном секторе в районе Смышляевского шоссе.

Уголовное дело возбуждено по статье "Убийство", мотивы преступления пока не известны.