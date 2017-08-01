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Страхование Финансы

Более 13% договоров ОСАГО в Самарской области заключаются в электронном виде

САМАРА. 1 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области 13,4% договоров ОСАГО заключаются в электронном виде. Такие данные по итогам первого полугодия 2017 г. озвучили в Российском союзе автостраховщиков.

По данным РСА, из 451 тыс. договоров "автогражданки" 60 тыс. было заключено в виде электронных полисов. В то же время продажи е-ОСАГО постоянно растут. На 31 июля в регионе продано уже 82,4 тыс. полисов электронного ОСАГО.

"Электронные полисы ОСАГО очень востребованы в проблемных регионах России. Этот проект успешно решает проблему доступности обязательной "автогражданки" в таких регионах. Популярность также объясняется удобством: автовладельцу не нужно ехать в офис страховой компании ради заключения договора, он может это сделать, не выходя из дома", — пояснил сообщил президент Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс.

В среднем в сутки заключается около 14 тыс. договоров е-ОСАГО, но случаются и рекордные дни, когда продажи е-ОСАГО превышают 31 тыс. полисов в день. Доля е-ОСАГО в общем объеме всех договоров автогражданки за I полугодие 2017 г. достигла 12,2%. В некоторых регионах больше половины договоров ОСАГО оформляется в электронном виде. Так, в Карачаево-Черкесской Республике доля е-ОСАГО за I полугодие 2017 года составила 65,9%, в Республике Адыгея — 52,1%, в Камчатском крае — 50,8%, в Калмыкии — 50,5%. В настоящее время в целом по России доля заключаемых в электронном виде договоров составляет 13,43%.

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Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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