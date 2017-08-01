Ремонт Богатовского моста завершится в конце сентября, сообщили в подрядной организации "Гипростроймост".

Мост длиной 336,4 м и габаритом проезжей части 7 м был построен в 1964 г., за время эксплуатации несущие элементы моста пришли в неудовлетворительное состояние — все сооружение требовало срочного ремонта. Из-за большой протяженности и конструктивных особенностей ремонт мостового перехода был распределен на два года.

В 2015 г. подрядной организацией "Гипростроймост" были начаты работы по демонтажу элементов, требующих замены, в 2016 г. были заменены разрушенные крайние балки по низовой стороне моста, в этом году мостостроители завершают ремонт. Сдача объекта намечена на конец сентября.

По информации областного минтранса, мостовой переход на 940 км автодороги общего пользования регионального значения Богатое-Самара-Бугуруслан ремонтируют по госпрограмме РФ "Развитие транспортирной системы". Стоимость ремонта 211,7 млн руб., из которых 92 млн руб. — из федерального бюджета, остальное — из областной казны.

Как рассказал начальник участка, работы финансируются бесперебойно, строительная готовность объекта составляет более 80%.

"В ходе работ движение по мосту не останавливается, — отметил он. — Для проведения ремонта мост перекрывается по одной полосе, при этом действует реверсивная схема движения, в соответствии с которой транспортные потоки через мост двигаются поочередно. Заезд на мост регулируется при помощи светофора".

Мостовой переход находится на выезде из с. Богатое и является важным объектом транспортной инфраструктуры региона. Мостом пользуются не только местные жители, по нему идет большое количество транзитных большегрузов — это один из трех транспортных коридоров для движения с Севера на Юг Самарской области, мост также открывает дорогу на Оренбургскую область и Казахстан. В ходе ремонта ширина проезжей части увеличится до 8 м — это значительно упростит проезд негабаритного транспорта.

Бригадир подрядной организации отметил, что мост не справлялся с задачами, поскольку был построен более полувека назад, когда такого потока транспорта не было.

"Это дорога на Оренбург, транзитом здесь проходит большое количество фур, — сказал он. — Кроме уширения габарита проезжей части идет полная замена мостового полотна. В соответствии с технологией армируется пролетное строение, на плитах ставится опалубка, заливается бетоном, затем укладывается асфальтобетонное покрытие".

В ходе ремонта будут замены конструктивные элементы моста, включая тротуарные плиты. Отремонтируют промежуточные и береговые опоры моста. Кроме этого, на сопряжении моста с насыпью в ходе обследования была обнаружена просадка переходных плит, которые также заменят.

Важной задачей мостостроителей стала замена мостовых балок — их в конструкции моста 50 штук. Крайние балки пришли в негодное состояние — трещины, разрушения, оголенная арматура — и не могли нести нагрузку. Как пояснили специалисты, балки разрушились из-за отсутствия водоотводов — вода стекала с моста только за счет поперечных уклонов и попадала в трещины, вызывая разрушение бетона. Поэтому ремонт предусматривает и устройство дренажной системы. Отмечается, что новые балки изготавливают прямо на объекте.

"Всего было сделано 20 новых преднапряженных балок длиной 33 метра и весом около 70 тонн каждая, — пояснил бригадир подрядной организации. — Специально для этого была изготовлена опалубка, в которую укладывалась арматура и каналообразователи, затем заливался бетон, и когда он набирал прочность делалось натяжение с помощью стальных канатов внутри балки".

Начальник участка отметил, что проектом предусмотрено дополнительное усиление всей конструкции — наружное натяжение всех мостовых балок специальными металлическими тросами. Нагрузка на сооружение будет распределяться равномерно, что позволит мосту простоять не менее 50 лет. И если раньше допустимая нагрузка составляла 18 тонн, то теперь увеличилась до 40 тонн.

"Ранее наша компания построила два монолитных моста в Сызрани, мы ведем строительство путепровода на ул. Ташкенской и ремонтируем путепровод на Красноглинском шоссе в Самаре. Богатовский мост является достаточно сложным объектом: я впервые работаю на мосту такой протяженности, такого типа и такой высоты. Работы на нем требуют много техники и людей. На объекте работают порядка 30 человек вахтовым методом — по 15 дней. Работа идет с семи часов утра до семи вечера. В эту вахту мы произвели демонтаж четырех оставшихся балок и смонтировали четыре новых балки моста. Работы осложнил паводок, что отразилось на графике ремонта, но это не повлияет на сроки ввода объекта — мост мы сдадим вовремя", — заверил подрядчик.