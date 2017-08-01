В Тольятти эскалатор отрезал палец пятилетней девочке

В Тольятти, 29 июля, в одном из городских ТЦ, пятилетняя девочка застряла рукой в эскалаторе, в результате чего потеряла палец руки, сообщает trkterra.ru
"Девочка спускалась по эскалатору вместе с родителями, но, в нарушении правил эксплуатации эскалатора, ребенок шел сзади родителей самостоятельно, без присмотра. В какой-то девочка упала и ее рука попала между ступенями эскалатора, в результате чего ей и были причинены телесные повреждения", — пояснили в СК России по Самарской области.
Сейчас следователи проводят проверку, назначена судебно-медицинская экспертиза.
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Бил ужасно ми там купалис когда спатели пришли и начили искат
А на совместимость пробу на наркоз забыли сделать....чтоб избежать такую ркакцию,тогда б Врачам не надо было оправдаться,в вое время Я себя таким анализам сама себя спасла от смерти,так как при проверки у меня была отрицательная реакция на три припарата...вот так,и операцию отложили
Как вам не стыдно?!!! Екатерины дома нет и не было. Она не нашлась. В суд надо за такое подавать. Сплошное вранье!!!! И пропала она не 23 июня. Ублюдки, получают деньги и пишут, что попало. Полиция не проводит никаких мероприятий по этому делу! За все заплачено! А Кати так и нет.
Кафе "Веллес", в Куйбышевском районе. У пострадавших диагноз Сальмонеллез.
Найден. погиб. Соболезную родным и близким.