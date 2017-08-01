В Тольятти эскалатор отрезал палец пятилетней девочке

В Тольятти, 29 июля, в одном из городских ТЦ, пятилетняя девочка застряла рукой в эскалаторе, в результате чего потеряла палец руки, сообщает trkterra.ru

"Девочка спускалась по эскалатору вместе с родителями, но, в нарушении правил эксплуатации эскалатора, ребенок шел сзади родителей самостоятельно, без присмотра. В какой-то девочка упала и ее рука попала между ступенями эскалатора, в результате чего ей и были причинены телесные повреждения", — пояснили в СК России по Самарской области.

Сейчас следователи проводят проверку, назначена судебно-медицинская экспертиза.