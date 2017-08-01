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Футбол Спорт

"Крылья Советов" начали подготовку к матчу с "Волгарем"

САМАРА. 1 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 1 августа, подопечные Андрея Тихонова собрались на клубной базе и начали подготовку к домашнему поединку с лидером первенства — астраханским "Волгарем".

Тренировочное занятие было разделено на две части, первая из которых прошла в тренажерном зале. Затем игроки отправились на искусственное поле базы, где около получаса выполняли беговые упражнения. 2 августа у "Крыльев" запланирована утренняя тренировка на стадионе "Металлург".

Матч "Крылья Советов" — "Волгарь" состоится в субботу, 5 августа на стадионе "Металлург" и начнется в 19:00, сообщает официальный сайт клуба.

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