"Крылья Советов" начали подготовку к матчу с "Волгарем"

Во вторник, 1 августа, подопечные Андрея Тихонова собрались на клубной базе и начали подготовку к домашнему поединку с лидером первенства — астраханским "Волгарем".
Тренировочное занятие было разделено на две части, первая из которых прошла в тренажерном зале. Затем игроки отправились на искусственное поле базы, где около получаса выполняли беговые упражнения. 2 августа у "Крыльев" запланирована утренняя тренировка на стадионе "Металлург".
Матч "Крылья Советов" — "Волгарь" состоится в субботу, 5 августа на стадионе "Металлург" и начнется в 19:00, сообщает официальный сайт клуба.
Последние комментарии
зря!
опять- виноваты все, а крайних нет !!!
Да и самого "этого игрока" сбагрили. Толку от него было немного.
попер шантаж
снова крылья не забили. звание самой незабивающей команды прошлого сезона видимо никого ничему не научила.