"Крылья Советов" начали подготовку к матчу с "Волгарем"

Во вторник, 1 августа, подопечные Андрея Тихонова собрались на клубной базе и начали подготовку к домашнему поединку с лидером первенства — астраханским "Волгарем".

Тренировочное занятие было разделено на две части, первая из которых прошла в тренажерном зале. Затем игроки отправились на искусственное поле базы, где около получаса выполняли беговые упражнения. 2 августа у "Крыльев" запланирована утренняя тренировка на стадионе "Металлург".

Матч "Крылья Советов" — "Волгарь" состоится в субботу, 5 августа на стадионе "Металлург" и начнется в 19:00, сообщает официальный сайт клуба.