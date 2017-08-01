Дело выдворенных из Самары мормонов дошло до Конституционного суда

Выдворенные из Самары мормоны добились признания российского закона не соответствующим Конституции.

Как рассказала адвокат АБ "Яблоков и партнеры" Марина Жирова, ее клиенты, граждане США Ворден Нэфэноил Джозеф и Олдхем Паркер Дрэйк (а также четверо их коллег) прибыли в Самару в 2016 г. в качестве волонтеров по приглашению местной религиозной организации церкви Иисуса Христа святых последних дней (мормоны). Церковь регистрировала их по месту своего нахождения, но фактически американцы проживали по другим адресам — в квартирах.

В июле 2016 г. силовики установили, что шестеро мормонов живут не там, где зарегистрированы и через суд выдворили их.

Двое из шести выдворенных иностранцев оспорили в Конституционном суде закон, согласно которому оказались выдворены (а именно части 1 и пункта 2 части 2 статьи 20 Федерального закона от 18.07.2006 № 109-ФЗ "О миграционном учете иностранных граждан").

Как отмечает Марина Жирова, указанные в законе нормы можно было трактовать двояко: в одном случае можно было предположить, что иностранцы имели право регистрироваться по месту пригласившей их организации, в другом случае — наоборот.

В итоге Конституционный суд решил, что надо изменить эти положения законодательства, а до того момента иностранцы имеют право вставать на учет и там, где живут, и там, где зарегистрирована принимающая сторона.

Американцы, выигравшие в Конституционном суде РФ, пока не приняли решение о том, будут ли обжаловать свое выдворение.