Дело выдворенных из Самары мормонов дошло до Конституционного суда

Выдворенные из Самары мормоны добились признания российского закона не соответствующим Конституции.
Как рассказала адвокат АБ "Яблоков и партнеры" Марина Жирова, ее клиенты, граждане США Ворден Нэфэноил Джозеф и Олдхем Паркер Дрэйк (а также четверо их коллег) прибыли в Самару в 2016 г. в качестве волонтеров по приглашению местной религиозной организации церкви Иисуса Христа святых последних дней (мормоны). Церковь регистрировала их по месту своего нахождения, но фактически американцы проживали по другим адресам — в квартирах.
В июле 2016 г. силовики установили, что шестеро мормонов живут не там, где зарегистрированы и через суд выдворили их.
Двое из шести выдворенных иностранцев оспорили в Конституционном суде закон, согласно которому оказались выдворены (а именно части 1 и пункта 2 части 2 статьи 20 Федерального закона от 18.07.2006 № 109-ФЗ "О миграционном учете иностранных граждан").
Как отмечает Марина Жирова, указанные в законе нормы можно было трактовать двояко: в одном случае можно было предположить, что иностранцы имели право регистрироваться по месту пригласившей их организации, в другом случае — наоборот.
В итоге Конституционный суд решил, что надо изменить эти положения законодательства, а до того момента иностранцы имеют право вставать на учет и там, где живут, и там, где зарегистрирована принимающая сторона.
Американцы, выигравшие в Конституционном суде РФ, пока не приняли решение о том, будут ли обжаловать свое выдворение.
Последние комментарии
В Самаре такая же идёт вода.Да же фильтра не спасают.
Эти рынки позорят наш город! Настала другая эпоха, хочется видеть красоту вокруг . а не эти уродливые трущобы.Кроме того , в расположении трамвайных путей, не должно быть никаких строений, а там на кольце заборы стоят вплотную к рельсам, непонятно. как они их чистят зимой.. в снегопады? А те люди, которые там работают...разве у них монополия на этот участок территории. Хватит ! Время этих рынков закончилось!
«В четверг, 22 июня, глава Самары Олег Фурсов провел выездное совещание по ремонту объектов улично-дорожной сети». Глава Самары Олег Фурсов 20 июня 2017 провел выездное совещание по ремонту объектов" улично-дорожной сети". — загадка, когда же Фурсов выезжал на ул. Губанова. Но, не суть… Управляющий микрорайоном экстренно, 21 июня собрал жителей Губанова в количестве 11 (одиннадцати) ?? человек! в помещении на Аминева 1, и провел «опрос» жителей о судьбе ул. Губанова, имеется протокол собрания… В протоколе одно, в Социалке написали другое другое. Если опрос 11 жителей — это опрос всех жителей ул. Губанова, то я не знаю, за что председатель микрорайона получает зарплату.
Г-н Фурсов, а до рынка на Ташкентской/К.Марска доехать не судьба? Или машину стало жалко?
Вы думаете, что нас кто-то услышит или прочитает? За людей всё уже решили, и неважно, что действительно хотят сами жители.