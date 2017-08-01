Начался процесс формирования Общественной палаты области четвертого созыва

Опубликовано распоряжение губернатора Самарской области от 31 июля 2017 г. № 464-р "О начале формирования состава Общественной палаты региона четвертого созыва", сообщил сайт палаты.

С этого момента в соответствии с п. 5 ст. 3 закона региона от 11 февраля 2008 г. № 8-ГД "Об Общественной палате Самарской области" в течение 30 дней некоммерческие организации вправе предложить губернатору и губернской думе кандидатов для назначения членом палаты.

Предложение НКО о кандидате в члены областной Общественной палаты оформляется в форме письма, к которому прилагаются решение некоммерческой организации; сведения о предлагаемом кандидате; информация о деятельности НКО; копия устава и копия свидетельства о государственной регистрации некоммерческой организации; заявление предлагаемого некоммерческой организацией кандидата о согласии на участие в работе Общественной палаты.

Каждая НКО вправе предложить только одного кандидата в члены Общественной палаты. При этом не допускаются к выдвижению кандидатов некоммерческие организации, зарегистрированные менее чем за один год до дня истечения срока полномочий палаты действующего состава; политические партии; НКО, которым в соответствии с Федеральным законом "О противодействии экстремистской деятельности" вынесено предупреждение в письменной форме о недопустимости осуществления экстремистской деятельности (в течение одного года со дня вынесения предупреждения, если оно не было признано судом незаконным), а также НКО, деятельность которых приостановлена в соответствии с упомянутым Федеральным законом, если решение о приостановлении не было признано судом незаконным.

По истечении срока, установленного для выдвижения предложений от НКО, губернатор Самарской области и губдума в течение 30 дней утвердят по 15 членов Общественной палаты нового созыва.

Стоит отметить, что в соответствии с изменениями, внесенными в областной закон об Общественной палате в этом году, губернатор Самарской области теперь утверждает членов палаты "из числа граждан, представленных зарегистрированными на территории губернии структурными подразделениями общероссийских и межрегиональных общественных объединений", Самарская губернская дума — "из числа граждан, представленных зарегистрированными на территории области некоммерческими организациями, в том числе региональными общественными объединениями".

Затем 30 утвержденных таким образом членов Общественной палаты в течение 30 дней со дня своего назначения должны будут путем тайного голосования определить кандидатуры еще 15 членов палаты "из числа граждан, представленных местными общественными объединениями, зарегистрированными на территории Самарской области".

Нужно учитывать, что членами палаты, представленными местными общественными объединениями, могут быть "граждане, проживающие в муниципальном образовании, на территории которого осуществляет свою деятельность представляющее их общественное объединение". Выдвижение таких кандидатов осуществляется также в течение 30 дней с момента опубликования решения о начале формирования состава Общественной палаты нового созыва.

Предложение о кандидате в члены палаты из числа граждан, представленных местными общественными объединениями, оформляется в виде письма, направляемого в Общественную палату, к которому прилагаются решение о выдвижении кандидата в члены палаты; сведения о предлагаемом кандидате с приложением документов, подтверждающих проживание на территории соответствующего муниципального образования не менее одного года; заявление предлагаемого кандидата о согласии на участие в работе Общественной палаты (ч. 10 ст. 3 закона Самарской области от 11 февраля 2008 г. № 8-ГД "Об Общественной палате Самарской области").

Общественная палата является правомочной, если в ее состав вошло более трех четвертей от установленного числа членов. В случае если полный состав палаты не будет сформирован в описанном порядке, 30 членов палаты, утвержденные губернатором Самарской области и губернской думой, в месячный срок должны будут утвердить членов палаты по результатам проведения конкурсного отбора из числа кандидатов, ранее предложенных некоммерческими организациями главе региона и областному заксобранию и не вошедших в состав палаты.