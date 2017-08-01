В Отрадном директора комбината "Полимерстройматериалы" осудили за сокрытие налогов

В понедельник, 31 июля 2017 г. в Отрадном суд рассмотрел уголовное дело бывшего генерального директора ОАО комбинат "Полимерстройматериалы", которого обвиняли в махинациях с налогами. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Как было установлено, гендиректор комбината знал об имевшейся у предприятия налоговой задолженности более 15 млн руб., а также о том, что ФНС добилась принудительного взыскания недоимки, в результате чего банковские счета фирмы оказались недоступны для расчетов. При этом он с 11 июня по 19 августа 2015 г. направлял в адрес ЗАО "Полад" и ЗАО "Торговый дом "Светлов", являющихся должниками "Полимерстройматериалов", распорядительные письма об оплате товаров и услуг для производственных нужд предприятия в счет погашения их собственной задолженности перед комбинатом. Тем самым гендиректор комбината скрыл более 4 млн руб. от принудительного взыскания.

В суде он не признал себя виновным. В итоге мужчине назначили штраф 280 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил.