В Отрадном директора комбината "Полимерстройматериалы" осудили за сокрытие налогов

В понедельник, 31 июля 2017 г. в Отрадном суд рассмотрел уголовное дело бывшего генерального директора ОАО комбинат "Полимерстройматериалы", которого обвиняли в махинациях с налогами. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Как было установлено, гендиректор комбината знал об имевшейся у предприятия налоговой задолженности более 15 млн руб., а также о том, что ФНС добилась принудительного взыскания недоимки, в результате чего банковские счета фирмы оказались недоступны для расчетов. При этом он с 11 июня по 19 августа 2015 г. направлял в адрес ЗАО "Полад" и ЗАО "Торговый дом "Светлов", являющихся должниками "Полимерстройматериалов", распорядительные письма об оплате товаров и услуг для производственных нужд предприятия в счет погашения их собственной задолженности перед комбинатом. Тем самым гендиректор комбината скрыл более 4 млн руб. от принудительного взыскания.
В суде он не признал себя виновным. В итоге мужчине назначили штраф 280 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил.
Последние комментарии
Давно пора этого криминального адвоката привлечь к ответственности
Интересно: украл ТРИ ТЫСЯЧИ МИЛЛИОНОВ, а штраф - 800 тысяч. Это как?! Значит, 2.200 миллионов и 200 тысяч рублей он уже СЕГОДНЯ может считать ОТМЫТЫМИ и ЛЕГАЛИЗОВАННЫМИ и законно(!!!) своими(!!!). Ведь второй раз по тому же делу этого упыря никто судить не будет. Остаётся только узнать, когда амнистия? В этом месяце или всё-таки в этом году?
Мечтаю, чтобы эта судья с прокурором вечером по дороге домой оказались в подобной ситуации. Продажные твари!!!
Надо при вынесении всех сомнительных приговоров, проверять судей, следователей и прокуроров на предмет коррупционной составляющей.
Во что бабло с правосудием делает. Задержали бы меня с переделанным стволом и патронами Лет 5 как переобуться.Всех собак бы заодно повесили!!!Ну я то не директор а рабочий.