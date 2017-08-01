Заключенного из Сызрани обвиняют в телефонном обмане пенсионеров

В Сызрани завершено расследование уголовного дела местного жителя, обвиняемого в мошенничестве, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
По версии правоохранителей, 36-летний мужчина, сейчас отбывающий наказание, набирал случайный номер телефона и представлялся родственником собеседника, якобы попавшим в беду.
Первой жертвой преступника стала 78-летняя жительница Сызрани. Мужчина представился ее племянником, попавшим в больницу. Лжеродственник сообщил, что ему срочно нужны деньги на лечение. Пожилая женщина, не узнав по голосу племянника, живущего за несколько сотен километров, все же откликнулась на просьбу. Она через знакомых передала ему 4 тыс. руб., а после еще несколько раз давала от 3 тыс. до 10 тыс. рублей.
Второй жертвой преступления стал 84-летний житель Октябрьска. Ему мошенник представился сыном. Как выяснилось, близкий родственник также жил далеко от отца. Пенсионер на слово поверил злоумышленнику, не сделал повторный звонок и перевел требуемую сумму. В общей сложности обвиняемому удалось получить около 40 тыс. рублей.
Установить личность подозреваемого удалось благодаря его знакомым, которых он периодически просил забирать деньги у пострадавших. Такие просьбы подозреваемый объяснял просто: деньги надо забрать у родственников, которые хотят помочь ему.
Жителю Сызрани предъявлено обвинение по статье "Мошенничество". Теперь уголовное дело направлено в суд.
Последние комментарии
Гнилой человек этот Садыков.. Да и в истории этой много темных тайн и загадок. Не может быть, чтобы в банке никто ничего не знал и не видел. Уж при работе с деньгами там точно камеры есть, которые должны были фиксировать каждую операцию. Надеюсь подлеца выведут на чистую воду и потерпевшие выиграют это дело
Робин Гуд что ли?? Где совесть у человека вообще. Пусть его судят во всей строгостью и вернут украденное владельцу
Доблестные таксисты отличаются своим примерным поведением теперь не только на проезжей части, но и на тротуаре
Жители ул. Губанова г.Самары предлагают Администрации Фурсова или переименовать их улицу в улицу "Кошмаров" или навести там порядок совместно с полицией. На улице имени героя-летчика не могут твориться такие зверства. Разборки компаний подростков, алкоголиков и наркоманов стали системой. Здесь сажают на кол животных и людей, истязают их, гуляют с дикими воплями ночи напролет в гаражах и на детских площадках. Исчезли патрули дружинников и полиции. Жители вечерами бояться выходить из дома. Как правило, преступления остаются нераскрытыми, вдохновляя двуногих нелюдей на новые "подвиги". Поймать их довольно просто - они так и продолжают гулять с наступлением темноты во дворах и ближайших гаражах, расположенных на нечетной стороне улицы.
Очень жаль семью,дети остались сиротами из-за чей-то безбашеной головы,90 года вернулись,или настолько чувствовали безнаказанность за все проделки которые ранее совершали.