Заключенного из Сызрани обвиняют в телефонном обмане пенсионеров

В Сызрани завершено расследование уголовного дела местного жителя, обвиняемого в мошенничестве, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

По версии правоохранителей, 36-летний мужчина, сейчас отбывающий наказание, набирал случайный номер телефона и представлялся родственником собеседника, якобы попавшим в беду.

Первой жертвой преступника стала 78-летняя жительница Сызрани. Мужчина представился ее племянником, попавшим в больницу. Лжеродственник сообщил, что ему срочно нужны деньги на лечение. Пожилая женщина, не узнав по голосу племянника, живущего за несколько сотен километров, все же откликнулась на просьбу. Она через знакомых передала ему 4 тыс. руб., а после еще несколько раз давала от 3 тыс. до 10 тыс. рублей.

Второй жертвой преступления стал 84-летний житель Октябрьска. Ему мошенник представился сыном. Как выяснилось, близкий родственник также жил далеко от отца. Пенсионер на слово поверил злоумышленнику, не сделал повторный звонок и перевел требуемую сумму. В общей сложности обвиняемому удалось получить около 40 тыс. рублей.

Установить личность подозреваемого удалось благодаря его знакомым, которых он периодически просил забирать деньги у пострадавших. Такие просьбы подозреваемый объяснял просто: деньги надо забрать у родственников, которые хотят помочь ему.

Жителю Сызрани предъявлено обвинение по статье "Мошенничество". Теперь уголовное дело направлено в суд.