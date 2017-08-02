Николай Меркушкин: "Тысячи самарских десантников активно способствуют военно-патриотическому воспитанию молодежи"

В среду, 2 августа, губернатор Николай Меркушкин поздравил воинов-десантников и ветеранов ВДВ Самарской области с профессиональным праздником.
"Воины-десантники всегда отличались отвагой и доблестью, беззаветной преданностью Родине, готовностью выполнить самую сложную боевую задачу. Неувядаемой славой покрыла себя наша "крылатая пехота" в годы Великой Отечественной войны. Не раз "голубые береты" проявляли мужество, самоотверженность и героизм в локальных войнах и конфликтах, неизменно демонстрируя примеры образцового выполнения воинского долга", - говорится в поздравлении.
По словам губернатора, сегодня Воздушно-десантные войска - это элита Вооруженных Сил России, которой принадлежит особая роль в деле обеспечения надежной обороны и безопасности государства и наших граждан".
Как подчеркнул глава региона, служба в ВДВ оставляет неизгладимый след в жизни каждого мужчины, прошедшего суровую школу десантного братства. Поэтому тысячи самарских десантников, в разные годы посвятивших себя служению Отечеству, свято чтут традиции Воздушно-десантных войск, активно способствуют военно-патриотическому воспитанию молодежи, повышению престижа военной службы.
Последние комментарии
Всему дерьму. ненавидящему Н.И.М.! Если-бы не Он, то в Самаре ничего-бы не было, а дорог совсем-бы, сейчас их делают и сделают, я не терплю начальство всегда. но то. что сейчас происходит в Самаре, это высший класс, пройдёт время и памятник Николаю Ивановичу поставите!
Была бы команда нормальная, может быть и хотелось бы посмотреть. А так... смотреть - только завидовать, что наши ж.поногие так играть не умеют (или не хотят). Наши управленцы могут сделать хитрый ход конём - выставить сборную инвалидов-колясочников. (Кстати, думаю, они сыграют не хуже нашей сборной). После того, как ФИФА возмутится, объявить её реакционной и профашистской организацией и после этого бойкотировать чемпионат. И неважно, что он будет проходить в России - у нас наберётся много "возмущённых граждан" в чёрных футболках, которые пойдут бить морды "неправильным" болельщикам.
Всех причастных с профессиональным праздником http://televizorus.com/index/rtr/0-31 Студентами-радистами с нетерпением ждали этот день! Назывался он "днем слонов"(?)! Целый день по корпусу РТФ раздавались крики: на навигации (локации, прм или прд устройств...) "слонов раздают"! Преподаватели-радисты ставили "автоматом" зачеты по лабораторным, курсовикам, проектам, а часто и зачет в целом! Много проблем можно было решить в этот светлый день! (если не конченный раздолбай) А двое сокурсников были полными тезками изобретателя Радио! Им в этот день прощалось все!
Живые Герои-наша слава! То немногое, что осталось от былого.
озимой пшеницы, уважаемый Alexander... простите, что немного задержались с ответом :)