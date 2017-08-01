Губернатор: В Сызрани реализуются исключительно важные объекты

Завершая рабочую поездку в Сызрань, во вторник, 1 августа, губернатор Николай Меркушкин подвел ее итоги на встрече с журналистами.
Говоря о встрече с жителями дома № 26 по улице Гоголя, губернатор подчеркнул — очень важно, есть ли взаимопонимание у жильцов с управляющими компаниями, подрядными организациями. В данном случае жители довольны подрядчиком из Самары, говорят, что компания добросовестная. "И это радует. Очень важно, — подчеркнул Николай Меркушкин, — чтобы капремонт был качественный и люди понимали, на что идут их деньги".
Рассказывая о визите на АО "Тяжмаш", губернатор отметил, что уже не первый раз на этом заводе, но за последние два года там очень многое изменилось. "Смотрели новый цех, где стоят немецкие станки, их лучшие, современные станки, — поделился впечатлениями глава региона. — На них можно изготавливать детали исключительной сложности. В сотни раз увеличивается производительность труда".
Соответственно, растет и прибыль предприятия и заработок сотрудников. А ведь здесь производятся уникальные изделия такого рода, очень важные и для экономики страны и для ее обороноспособности. Например, Тяжмаш выиграл тендер на строительство космодрома Восточный-2. "Оборудование для него будет делать наш, сызранский завод", — с гордостью отметил Николай Меркушкин.
Кроме того, при участии правительства Самарской области Тяжмаш в прошлом году подписал соглашение с Новатэком. В рамках этого соглашения завод готовится к большим поставкам на рынок оборудования для газовой промышленности. Речь идет о проекте Ямал СПГ. Сотрудничество в рамках этого проекта может принести самарским компаниям суммарно заказов на сумму 50 и более млрд рублей и более 10 тыс. рабочих мест.
"Это исключительно важный проект для страны, — подчеркнул глава региона. — Тяжмаш будет одним из главных поставщиков металлоконструкции для строящихся заводов по производству сжиженного газа".
"Сейчас мы находимся на строительстве спортивного комплекса, — рассказал в конце встречи с журналистами Николай Меркушкин. — Здесь будет два бассейна: 25-метровый для взрослых и поменьше для малышей, полноценные игровые залы для всех видов спорта.минифутбол, волейбол, баскетбол, тренажерные залы, фитнес-залы. Для города с почти 200-тысячным населением это исключительно важно".
Последние комментарии
Всему дерьму. ненавидящему Н.И.М.! Если-бы не Он, то в Самаре ничего-бы не было, а дорог совсем-бы, сейчас их делают и сделают, я не терплю начальство всегда. но то. что сейчас происходит в Самаре, это высший класс, пройдёт время и памятник Николаю Ивановичу поставите!
Была бы команда нормальная, может быть и хотелось бы посмотреть. А так... смотреть - только завидовать, что наши ж.поногие так играть не умеют (или не хотят). Наши управленцы могут сделать хитрый ход конём - выставить сборную инвалидов-колясочников. (Кстати, думаю, они сыграют не хуже нашей сборной). После того, как ФИФА возмутится, объявить её реакционной и профашистской организацией и после этого бойкотировать чемпионат. И неважно, что он будет проходить в России - у нас наберётся много "возмущённых граждан" в чёрных футболках, которые пойдут бить морды "неправильным" болельщикам.
Всех причастных с профессиональным праздником http://televizorus.com/index/rtr/0-31 Студентами-радистами с нетерпением ждали этот день! Назывался он "днем слонов"(?)! Целый день по корпусу РТФ раздавались крики: на навигации (локации, прм или прд устройств...) "слонов раздают"! Преподаватели-радисты ставили "автоматом" зачеты по лабораторным, курсовикам, проектам, а часто и зачет в целом! Много проблем можно было решить в этот светлый день! (если не конченный раздолбай) А двое сокурсников были полными тезками изобретателя Радио! Им в этот день прощалось все!
Живые Герои-наша слава! То немногое, что осталось от былого.
озимой пшеницы, уважаемый Alexander... простите, что немного задержались с ответом :)