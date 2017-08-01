Губернатор: В Сызрани реализуются исключительно важные объекты

Завершая рабочую поездку в Сызрань, во вторник, 1 августа, губернатор Николай Меркушкин подвел ее итоги на встрече с журналистами.

Говоря о встрече с жителями дома № 26 по улице Гоголя, губернатор подчеркнул — очень важно, есть ли взаимопонимание у жильцов с управляющими компаниями, подрядными организациями. В данном случае жители довольны подрядчиком из Самары, говорят, что компания добросовестная. "И это радует. Очень важно, — подчеркнул Николай Меркушкин, — чтобы капремонт был качественный и люди понимали, на что идут их деньги".

Рассказывая о визите на АО "Тяжмаш", губернатор отметил, что уже не первый раз на этом заводе, но за последние два года там очень многое изменилось. "Смотрели новый цех, где стоят немецкие станки, их лучшие, современные станки, — поделился впечатлениями глава региона. — На них можно изготавливать детали исключительной сложности. В сотни раз увеличивается производительность труда".

Соответственно, растет и прибыль предприятия и заработок сотрудников. А ведь здесь производятся уникальные изделия такого рода, очень важные и для экономики страны и для ее обороноспособности. Например, Тяжмаш выиграл тендер на строительство космодрома Восточный-2. "Оборудование для него будет делать наш, сызранский завод", — с гордостью отметил Николай Меркушкин.

Кроме того, при участии правительства Самарской области Тяжмаш в прошлом году подписал соглашение с Новатэком. В рамках этого соглашения завод готовится к большим поставкам на рынок оборудования для газовой промышленности. Речь идет о проекте Ямал СПГ. Сотрудничество в рамках этого проекта может принести самарским компаниям суммарно заказов на сумму 50 и более млрд рублей и более 10 тыс. рабочих мест.

"Это исключительно важный проект для страны, — подчеркнул глава региона. — Тяжмаш будет одним из главных поставщиков металлоконструкции для строящихся заводов по производству сжиженного газа".

"Сейчас мы находимся на строительстве спортивного комплекса, — рассказал в конце встречи с журналистами Николай Меркушкин. — Здесь будет два бассейна: 25-метровый для взрослых и поменьше для малышей, полноценные игровые залы для всех видов спорта.минифутбол, волейбол, баскетбол, тренажерные залы, фитнес-залы. Для города с почти 200-тысячным населением это исключительно важно".