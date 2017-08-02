В Самарской области полицейские задержали местных жителей, собиравшихся сбыть 50 гр героина

Днем, на одной из ул. пос. Новосемейкино Красноярского района Самарской области, сотрудники полиции задержали двоих местных жителей — 50-летнего мужчину и 47-летнюю женщину, в карманах одежды которых обнаружили несколько свертков с героином, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Тот факт, что изъятое правоохранителями вещество оказалось наркотиком, подтвердила экспертиза ЭКЦ областного полицейского Главка. Как было установлено в результате физико-химического исследования, в нескольких свертках находился героин, общей массой около 50 граммов. В остальных — смесь героина с синтетическим наркотиком, общей массой около пяти граммов. Как выяснили сотрудники полиции, наркотики подозреваемые собирались сбыть.
Как установили сотрудники полиции, задержанный мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления.
В настоящее время решается вопрос о возбуждении в отношении подозреваемых уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 228.1 УК РФ "Незаконный сбыт наркотических средств". Жители пос. Новосемейкино Самарской области задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ.
Полицейские проводят комплекс оперативных мероприятий, направленный на установление каналов поставки героина на территорию региона.
Последние комментарии
Гнилой человек этот Садыков.. Да и в истории этой много темных тайн и загадок. Не может быть, чтобы в банке никто ничего не знал и не видел. Уж при работе с деньгами там точно камеры есть, которые должны были фиксировать каждую операцию. Надеюсь подлеца выведут на чистую воду и потерпевшие выиграют это дело
Робин Гуд что ли?? Где совесть у человека вообще. Пусть его судят во всей строгостью и вернут украденное владельцу
Доблестные таксисты отличаются своим примерным поведением теперь не только на проезжей части, но и на тротуаре
Жители ул. Губанова г.Самары предлагают Администрации Фурсова или переименовать их улицу в улицу "Кошмаров" или навести там порядок совместно с полицией. На улице имени героя-летчика не могут твориться такие зверства. Разборки компаний подростков, алкоголиков и наркоманов стали системой. Здесь сажают на кол животных и людей, истязают их, гуляют с дикими воплями ночи напролет в гаражах и на детских площадках. Исчезли патрули дружинников и полиции. Жители вечерами бояться выходить из дома. Как правило, преступления остаются нераскрытыми, вдохновляя двуногих нелюдей на новые "подвиги". Поймать их довольно просто - они так и продолжают гулять с наступлением темноты во дворах и ближайших гаражах, расположенных на нечетной стороне улицы.
Очень жаль семью,дети остались сиротами из-за чей-то безбашеной головы,90 года вернулись,или настолько чувствовали безнаказанность за все проделки которые ранее совершали.