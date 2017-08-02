В Самарской области полицейские задержали местных жителей, собиравшихся сбыть 50 гр героина

Днем, на одной из ул. пос. Новосемейкино Красноярского района Самарской области, сотрудники полиции задержали двоих местных жителей — 50-летнего мужчину и 47-летнюю женщину, в карманах одежды которых обнаружили несколько свертков с героином, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Тот факт, что изъятое правоохранителями вещество оказалось наркотиком, подтвердила экспертиза ЭКЦ областного полицейского Главка. Как было установлено в результате физико-химического исследования, в нескольких свертках находился героин, общей массой около 50 граммов. В остальных — смесь героина с синтетическим наркотиком, общей массой около пяти граммов. Как выяснили сотрудники полиции, наркотики подозреваемые собирались сбыть.

Как установили сотрудники полиции, задержанный мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении в отношении подозреваемых уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 228.1 УК РФ "Незаконный сбыт наркотических средств". Жители пос. Новосемейкино Самарской области задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ.

Полицейские проводят комплекс оперативных мероприятий, направленный на установление каналов поставки героина на территорию региона.