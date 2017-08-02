"Богатырская слобода" приняла экологический карнавал

В субботу, 29 июля, в Ставропольском районе состоялся межрегиональный экологический карнавал "На страже природы". В одно из живописнейших мест губернии съехалось 29 молодежных команд защитников природы из Самарской области.

Выбрали князя и княгиню

Такие праздники в регионе проводятся с 2005 года. На этот раз его концепция была связана с провозглашенными в России Годом экологии и Годом особо охраняемых природных территорий.

Организаторы карнавала — министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования и ООО "Газпром трансгаз Самара". В процессе подготовки содействие организаторам оказали неправительственный экологический Фонд имени В. И. Вернадского, ООО "Газпром газораспределение Самара" и конечно же администрация Ставропольского района.

Задолго до начала официальной части праздника начали прибывать гости со всех концов области: команды и группы поддержки из городских округов и муниципальных районов. Сбор был назначен в духовно-культурном кремле "Богатырская слобода", расположенном на территории национального парка "Самарская Лука".

По словам организаторов, это удивительное место, хранящее традиции наших предков. И участники молодежного экологического карнавала стали верными стражами, стоящими на защите природы и объединенными в экологические дружины.

Открыл праздник министр лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Александр Ларионов.

"Среди всех экологических мероприятий, проводимых в нашем регионе, карнавал является самым красочным, — отметил он. — Наверное, впервые за многие годы фестиваль проходит на такой живописной поляне. Команды каждый раз приезжают с новыми идеями как лучше сберечь природу. А когда на защиту встают былинные богатыри, я думаю, успех будет".

Участников карнавала приветствовал и генеральный директор ООО "Газпром трансгаз Самара" Владимир Субботин.

"Мне приятно, что в таком юном возрасте вы начинаете думать об экологии своей малой родины, чистоте воздуха и рек. Убежден, что будущее нашей планеты в хороших надежных руках", — заявил он.

Затем состоялся небольшой концерт фольклорных коллективов и начались выборы князя и княгини фестиваля. Каждая из команд сделала небольшую презентацию в оригинальных карнавальных костюмах. Участники не просто дефилировали в своих нарядах, но и танцевали, разыгрывали целые историко-экологические сценки.

Каждый город и район стремились удивить. Например, одни рассказали о княгине Борчанке и князе Древославе, другие о княгине Ладе и князе Свароге, а третьи — о Лесной княгине и князе Кургане. В результате оказалось, что лучший князь проживает в Тольятти, а княгиня — в Нефтегорском районе.

Полет на воздушном шаре

Гостем карнавала стал известный путешественник, пилот-воздухоплаватель Валентин Ефремов. Ему первому в мире удалось достигнуть Северного полюса на воздушном шаре.

"Путешествие к полюсу на тепловом аэростате "Святая Русь" было знаковым, важным. Мы добирались до цели 43 дня, тогда счёт шёл на дни, даже, может быть, на часы, — рассказал путешественник. — Мы опередили американцев, они тоже пытались достичь Северного полюса на воздушном шаре. После дальних странствий и путешествий я приезжаю в "Богатырскую слободу" и здесь отдыхаю душой. Именно на Самарской Луке и надо проводить такие мероприятия, как нынешний экологический карнавал. Дети видят, как красива наша природа и становятся ее защитниками".

Аэростат "Святая Русь" мог осмотреть каждый желающий, а многие, хоть и невысоко, но все же поднялись на нем в воздух.

Экологический бренд региона

В рамках фестиваля было проведено множество конкурсов, важнейшим из которых был конкурс проектов "Дозорные". Дружины представляли на суд жюри результаты реализованных экологических проектов. Например, новокуйбышевцы представили проект "Детские площадки — лицо будущего". Ребята рассказали, что решили установить на детских площадках города таблички с изображением персонажей мультфильмов, которые напоминали о том, что нельзя мусорить и совершать другие антиобщественные поступки. А школьники из села Краснояриха Челно-Вершинского района поведали о проложенной ими туристической экологической тропе, пройдя которую, можно многое узнать о растениях и животных района.

Участницам творческого конкурса "Искусницы" за ограниченное время необходимо было изготовить "плат узорчатый" на эколого-богатырскую тематику. Богатыри должны были пройти пять испытаний: метнуть копья и топорцы, пострелять из лука, сорвать шапку с соперника и сохранить свою, а также провести бой мешками на бревне. Сказители представляли на сцене былины о подвигах своих дружин. Участники же конкурса "Мудрецы" отвечали на самые сложные вопросы по экологии, химии и биологии.

"Команды хорошо подготовлены, а участвуя в конкурсах, они подпитывают себя новыми знаниями. Мне понравились визитки команд. Особенно хочу отметить костюмы. Природные узоры на платьях, венки, настоящее разнотравье на головах! Получается полная гармония с природой, — заявил председатель комиссии по охране окружающей среды и экологической безопасности областной Общественной палаты Юрий Астахов. — Таких мероприятий в России практически нет. И стоит подумать над тем, чтобы этот карнавал сделать экологическим брендом Самарской области".

С Астаховым солидарен и генеральный директор ООО "Газпром газораспределение Самара" Виталий Коротких.

"Экологическая работа, которую ведут молодые ребята, участвующие в фестивале, очень важна, — отметил он. — Хорошо, что в "Богатырской слободе" они могут пообщаться и приобрести новый опыт. Все компании, входящие в группу "Газпром", уделяют экологии большое внимание и вкладываются в защиту окружающей среды".

Завершился праздник торжественной церемонией награждения победителей. Все команды в этот день получили дипломы, кубки и ценные подарки.

"Экологические дружины, которые приехали в "Богатырскую слободу", занимались расчисткой родников, наводили порядок в парках и скверах, благоустраивали пляжи, высаживали деревья цветы. Я считаю, что ребята сделали большое дело. Мы должны оставить потомкам нашу планету в лучшем состоянии, чем сейчас. Мы должны не просто возмещать ущерб, который наносим, а ежегодно улучшать ситуацию. Тот, кто вкладывается в экологию, работает на свое будущее", — подчеркнул генеральный директор ООО "Газпром трансгаз Самара" Владимир Субботин, подводя итоги карнавала.