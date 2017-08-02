"Богатырская слобода" приняла экологический карнавал

В субботу, 29 июля, в Ставропольском районе состоялся межрегиональный экологический карнавал "На страже природы". В одно из живописнейших мест губернии съехалось 29 молодежных команд защитников природы из Самарской области.
Выбрали князя и княгиню
Такие праздники в регионе проводятся с 2005 года. На этот раз его концепция была связана с провозглашенными в России Годом экологии и Годом особо охраняемых природных территорий.
Организаторы карнавала — министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования и ООО "Газпром трансгаз Самара". В процессе подготовки содействие организаторам оказали неправительственный экологический Фонд имени В. И. Вернадского, ООО "Газпром газораспределение Самара" и конечно же администрация Ставропольского района.
Задолго до начала официальной части праздника начали прибывать гости со всех концов области: команды и группы поддержки из городских округов и муниципальных районов. Сбор был назначен в духовно-культурном кремле "Богатырская слобода", расположенном на территории национального парка "Самарская Лука".
По словам организаторов, это удивительное место, хранящее традиции наших предков. И участники молодежного экологического карнавала стали верными стражами, стоящими на защите природы и объединенными в экологические дружины.
Открыл праздник министр лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Александр Ларионов.
"Среди всех экологических мероприятий, проводимых в нашем регионе, карнавал является самым красочным, — отметил он. — Наверное, впервые за многие годы фестиваль проходит на такой живописной поляне. Команды каждый раз приезжают с новыми идеями как лучше сберечь природу. А когда на защиту встают былинные богатыри, я думаю, успех будет".
Участников карнавала приветствовал и генеральный директор ООО "Газпром трансгаз Самара" Владимир Субботин.
"Мне приятно, что в таком юном возрасте вы начинаете думать об экологии своей малой родины, чистоте воздуха и рек. Убежден, что будущее нашей планеты в хороших надежных руках", — заявил он.
Затем состоялся небольшой концерт фольклорных коллективов и начались выборы князя и княгини фестиваля. Каждая из команд сделала небольшую презентацию в оригинальных карнавальных костюмах. Участники не просто дефилировали в своих нарядах, но и танцевали, разыгрывали целые историко-экологические сценки.
Каждый город и район стремились удивить. Например, одни рассказали о княгине Борчанке и князе Древославе, другие о княгине Ладе и князе Свароге, а третьи — о Лесной княгине и князе Кургане. В результате оказалось, что лучший князь проживает в Тольятти, а княгиня — в Нефтегорском районе.
Полет на воздушном шаре
Гостем карнавала стал известный путешественник, пилот-воздухоплаватель Валентин Ефремов. Ему первому в мире удалось достигнуть Северного полюса на воздушном шаре.
"Путешествие к полюсу на тепловом аэростате "Святая Русь" было знаковым, важным. Мы добирались до цели 43 дня, тогда счёт шёл на дни, даже, может быть, на часы, — рассказал путешественник. — Мы опередили американцев, они тоже пытались достичь Северного полюса на воздушном шаре. После дальних странствий и путешествий я приезжаю в "Богатырскую слободу" и здесь отдыхаю душой. Именно на Самарской Луке и надо проводить такие мероприятия, как нынешний экологический карнавал. Дети видят, как красива наша природа и становятся ее защитниками".
Аэростат "Святая Русь" мог осмотреть каждый желающий, а многие, хоть и невысоко, но все же поднялись на нем в воздух.
Экологический бренд региона
В рамках фестиваля было проведено множество конкурсов, важнейшим из которых был конкурс проектов "Дозорные". Дружины представляли на суд жюри результаты реализованных экологических проектов. Например, новокуйбышевцы представили проект "Детские площадки — лицо будущего". Ребята рассказали, что решили установить на детских площадках города таблички с изображением персонажей мультфильмов, которые напоминали о том, что нельзя мусорить и совершать другие антиобщественные поступки. А школьники из села Краснояриха Челно-Вершинского района поведали о проложенной ими туристической экологической тропе, пройдя которую, можно многое узнать о растениях и животных района.
Участницам творческого конкурса "Искусницы" за ограниченное время необходимо было изготовить "плат узорчатый" на эколого-богатырскую тематику. Богатыри должны были пройти пять испытаний: метнуть копья и топорцы, пострелять из лука, сорвать шапку с соперника и сохранить свою, а также провести бой мешками на бревне. Сказители представляли на сцене былины о подвигах своих дружин. Участники же конкурса "Мудрецы" отвечали на самые сложные вопросы по экологии, химии и биологии.
"Команды хорошо подготовлены, а участвуя в конкурсах, они подпитывают себя новыми знаниями. Мне понравились визитки команд. Особенно хочу отметить костюмы. Природные узоры на платьях, венки, настоящее разнотравье на головах! Получается полная гармония с природой, — заявил председатель комиссии по охране окружающей среды и экологической безопасности областной Общественной палаты Юрий Астахов. — Таких мероприятий в России практически нет. И стоит подумать над тем, чтобы этот карнавал сделать экологическим брендом Самарской области".
С Астаховым солидарен и генеральный директор ООО "Газпром газораспределение Самара" Виталий Коротких.
"Экологическая работа, которую ведут молодые ребята, участвующие в фестивале, очень важна, — отметил он. — Хорошо, что в "Богатырской слободе" они могут пообщаться и приобрести новый опыт. Все компании, входящие в группу "Газпром", уделяют экологии большое внимание и вкладываются в защиту окружающей среды".
Завершился праздник торжественной церемонией награждения победителей. Все команды в этот день получили дипломы, кубки и ценные подарки.
"Экологические дружины, которые приехали в "Богатырскую слободу", занимались расчисткой родников, наводили порядок в парках и скверах, благоустраивали пляжи, высаживали деревья цветы. Я считаю, что ребята сделали большое дело. Мы должны оставить потомкам нашу планету в лучшем состоянии, чем сейчас. Мы должны не просто возмещать ущерб, который наносим, а ежегодно улучшать ситуацию. Тот, кто вкладывается в экологию, работает на свое будущее", — подчеркнул генеральный директор ООО "Газпром трансгаз Самара" Владимир Субботин, подводя итоги карнавала.
Последние комментарии
Надеюсь объекты археологии не пострадали? Или про это забыли, как обычно((
Добрый день ответьте на смущающий всех вопрос, допустим ситуация, я в период нерестого запрета, вышел рыбачить на спининг на Волгу на набережную,при себе чисто воблер, при себе ни имею ни одной пойманой рыбки ,(так как я ее поймал и отпустил) и пришел порыбачить чисто для своего удовольствия не нанося ни какого вреда рыбе и др.биоресурсам, вопрос что мне будет за спининг в руках в запрет если я чисто пришел отвести душу, и при себе пойманной рыбы . Заранее спасибо за ответ
Только с берега и на поплавок
Ничерта не понятно из статьи. Дальше 2х км от ГЭС можно ловить?
Размеры вырубки "НЕЛИКВИДНЫХ" горельников ничтожны и малы ! Был летом в Новобуянских лесах и сильно расстроился -сколько леса пропало после засухи 2010 года .Можно было бы распилить хотя бы на брус пусть второго сорта...Все сгнило и и упало , а попробуй возьми,так нет ведь пусть сгорит,сгниет или вредители расплодятся . По неволе вспоминается Сталин с его мерами наказания ... Есть хорошая стальная вышка , которую пытаются повалить - из четырех тросов два троса обрезали . Можно наверно использовать для противопожарного наблюдения,сдать в аренду сотовой компании и т.д. Сажать и восстанавливать леса нужно в 10 РАЗ больше каждый год !!! А так по хорошему надо прокуратуре хорошенько копнуть лесное безхозяйство !