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Чрезвычайные происшествия Происшествия

На ж/д станции Кротовка ударило током забравшегося на вагон подростка

КИНЕЛЬ-ЧЕРКАССЫ. 2 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 1 августа, около 17:00 на территории ж/д вокзала в Кротовке при нахождении на вагоне электротоком ударило 13-летнего подростка, который был обнаружен своим братом и доставлен в больницу Кинель-Черкасского района с электротравмой, ожогами и подозрением на черепно-мозговую травму, сообщил корреспонденту Волга Ньюс помощник Куйбышевского транспортного прокурора Алексей Якишин.

Как пояснил помощник прокурора, сейчас состояние пострадавшего оценивается как тяжелое. Происшествие же случилось в результате нарушения правил нахождения на объектах ж/д транспорта.

Как сообщил Алексей Якишин, проверку по данному факту проводят сотрудники отдела полиции Кинель-Черкасского района. Далее материал проверки планируется передать в Средневолжское ЛУ МВД России на транспорте.

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