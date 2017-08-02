На ж/д станции Кротовка ударило током забравшегося на вагон подростка

Во вторник, 1 августа, около 17:00 на территории ж/д вокзала в Кротовке при нахождении на вагоне электротоком ударило 13-летнего подростка, который был обнаружен своим братом и доставлен в больницу Кинель-Черкасского района с электротравмой, ожогами и подозрением на черепно-мозговую травму, сообщил корреспонденту Волга Ньюс помощник Куйбышевского транспортного прокурора Алексей Якишин.
Как пояснил помощник прокурора, сейчас состояние пострадавшего оценивается как тяжелое. Происшествие же случилось в результате нарушения правил нахождения на объектах ж/д транспорта.
Как сообщил Алексей Якишин, проверку по данному факту проводят сотрудники отдела полиции Кинель-Черкасского района. Далее материал проверки планируется передать в Средневолжское ЛУ МВД России на транспорте.
Последние комментарии
Бил ужасно ми там купалис когда спатели пришли и начили искат
А на совместимость пробу на наркоз забыли сделать....чтоб избежать такую ркакцию,тогда б Врачам не надо было оправдаться,в вое время Я себя таким анализам сама себя спасла от смерти,так как при проверки у меня была отрицательная реакция на три припарата...вот так,и операцию отложили
Как вам не стыдно?!!! Екатерины дома нет и не было. Она не нашлась. В суд надо за такое подавать. Сплошное вранье!!!! И пропала она не 23 июня. Ублюдки, получают деньги и пишут, что попало. Полиция не проводит никаких мероприятий по этому делу! За все заплачено! А Кати так и нет.
Кафе "Веллес", в Куйбышевском районе. У пострадавших диагноз Сальмонеллез.
Найден. погиб. Соболезную родным и близким.