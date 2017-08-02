Самарская филармония представит концерт Ярославского симфонического оркестра

В Самаре в исполнении Ярославского академического губернаторского симфонического оркестра прозвучит киномузыка Эдуарда Артемьева.

Концерт пройдет 27 сентября, с 19:00. в Самарской филармонии, сообщила пресс-служба учреждения.

В программе — сюита из музыки к кинофильму "Щелкунчик и Крысиный король" Кончаловского, музыка из кинофильмов "Свой среди чужих, чужой среди своих", "Раба любви", "Сибирский цирюльник", "Легенда № 17" и других.

В концерте примет участие Академический хор "Резонанс" СГИК (руководитель — Ирина Горбунцова).