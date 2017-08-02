"МегаФон. Таргет": услуга для снайперской точности выбора клиента

За I полугодие 2017 г. число новых корпоративных клиентов компании "МегаФон", подключивших услугу "МегаФон. Таргет" в Самарской области, выросло в 24 раза. Главная причина популярности этого сервиса — постоянно расширяющийся набор категорий, позволяющих выбрать адресатов рекламных и информационных SMS- и MMS-рассылок максимально точно — а значит, заметно повысить эффективность контактов с клиентами.

Возможность выбирать адресатов сообщений по полу, возрасту или местонахождению привлекает малый и средний бизнес самого разного профиля. Например, в числе клиентов МегаФона в Самаре — фирма, занимающаяся установкой заборов. Для своих нужд она выбрала параметр "геотаргетинг": сообщения с информацией об услугах получают жители дачных поселков и районов, где велико количество небольших частных домов. Похожим образом использует сервис "МегаФон. Таргет" и частный детский сад, находящий клиентов в ближайших кварталах среди мам и пап заданного возраста. Однако теперь у самарских компаний есть еще больше возможностей для повышения эффективности рассылок.

В июне функционал "МегаФон. Таргета" пополнился еще несколькими категориями. В частности, отбирать адресатов сообщений можно по тому, находились ли они в роуминге. Этот фильтр уже успешно используется туристическими компаниями. Например, одна из них делает рассылки по ближайшим офисным центрам — людям, совершавшим в последнее время поездки, совмещая эти фильтры с отбором по возрасту.

Также среди новых категорий — "Интересы". Она включает более 30 опций: спорт, автомобили, здоровье, карьера, недвижимость, дети, развлечения, бизнес и т. д. К примеру, новость об открытии фитнес-центра можно отправить женщинам от 25 до 35 лет, которые делали в интернете запросы на темы здорового образа жизни. А сообщение о скидках на автомобили — молодым мужчинам, регулярно читающим автомобильные сайты и передвигающимся по городу на метро.

Удобство и эффективность "МегаФон. Таргета" стали причиной роста его популярности. Самой востребованной функцией стал отбор по местоположению — геотаргетинг. На втором месте по популярности — объем затрат потенциального клиента на связь. Третье и четвертое места принадлежат фильтрам "Возраст" и "Пол". А замыкает ТОП-5 новая функция выбора адресатов по их запросам в интернете. Товары и услуги, которые реально интересуют жителей Самарской области, сами приходят к ним с помощью "МегаФон. Таргета".

"МегаФон. Таргет" — это эффективное решение, которое доступно бизнесу любого масштаба. А управлять услугой можно самостоятельно — с помощью интерфейса, понятного даже новичку.