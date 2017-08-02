"МегаФон. Таргет": услуга для снайперской точности выбора клиента

За I полугодие 2017 г. число новых корпоративных клиентов компании "МегаФон", подключивших услугу "МегаФон. Таргет" в Самарской области, выросло в 24 раза. Главная причина популярности этого сервиса — постоянно расширяющийся набор категорий, позволяющих выбрать адресатов рекламных и информационных SMS- и MMS-рассылок максимально точно — а значит, заметно повысить эффективность контактов с клиентами.
Возможность выбирать адресатов сообщений по полу, возрасту или местонахождению привлекает малый и средний бизнес самого разного профиля. Например, в числе клиентов МегаФона в Самаре — фирма, занимающаяся установкой заборов. Для своих нужд она выбрала параметр "геотаргетинг": сообщения с информацией об услугах получают жители дачных поселков и районов, где велико количество небольших частных домов. Похожим образом использует сервис "МегаФон. Таргет" и частный детский сад, находящий клиентов в ближайших кварталах среди мам и пап заданного возраста. Однако теперь у самарских компаний есть еще больше возможностей для повышения эффективности рассылок.
В июне функционал "МегаФон. Таргета" пополнился еще несколькими категориями. В частности, отбирать адресатов сообщений можно по тому, находились ли они в роуминге. Этот фильтр уже успешно используется туристическими компаниями. Например, одна из них делает рассылки по ближайшим офисным центрам — людям, совершавшим в последнее время поездки, совмещая эти фильтры с отбором по возрасту.
Также среди новых категорий — "Интересы". Она включает более 30 опций: спорт, автомобили, здоровье, карьера, недвижимость, дети, развлечения, бизнес и т. д. К примеру, новость об открытии фитнес-центра можно отправить женщинам от 25 до 35 лет, которые делали в интернете запросы на темы здорового образа жизни. А сообщение о скидках на автомобили — молодым мужчинам, регулярно читающим автомобильные сайты и передвигающимся по городу на метро.
Удобство и эффективность "МегаФон. Таргета" стали причиной роста его популярности. Самой востребованной функцией стал отбор по местоположению — геотаргетинг. На втором месте по популярности — объем затрат потенциального клиента на связь. Третье и четвертое места принадлежат фильтрам "Возраст" и "Пол". А замыкает ТОП-5 новая функция выбора адресатов по их запросам в интернете. Товары и услуги, которые реально интересуют жителей Самарской области, сами приходят к ним с помощью "МегаФон. Таргета".
"МегаФон. Таргет" — это эффективное решение, которое доступно бизнесу любого масштаба. А управлять услугой можно самостоятельно — с помощью интерфейса, понятного даже новичку.
Последние комментарии
А дальше больницы не только дорога, но и жизнь похоже заканчивается? 4 полосы в одну до Стара Загора будут сливаться. В районе рынка на Ташкентской /К.Маркса и так движение никакое, так туда с Московского предлагается увеличить транспортный поток. Зашибись модернизация.
вы че люди в каком месте выполнено на 70% там половина ташкенской можно сказать не существует ,вообще половина города без дороги чему вы или кому верите
Оченень интересная информация.
Со всех сторон обложили бедных учеников, лучше бы со взятками так боролись))
А нахрена тогда Самаре проходческий щит, если собираются рыть открытым способом?