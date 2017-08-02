16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Еще две заведующие самарскими детсадами оказались замешаны в коррупционной схеме По делу экс-главы департамента градостроительства Рубакова задержан сотрудник ФСБ В Самарской области полицейские задержали местных жителей, собиравшихся сбыть 50 г героина Гость избил самарца, связал его, вывез в Курумоч и убил У силовиков появились претензии к качеству дороги, построенной в Курумоче

Преступления Происшествия

Еще две заведующие самарскими детсадами оказались замешаны в коррупционной схеме

САМАРА. 2 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 98
Версия для печати

В Самаре продолжается расследование уголовного дела двух сотрудников городского департамента образования.

Напомним, Александра Антонова и Светлану Зеленину подозревают в получении взяток по предварительному сговору.

В деле уже фигурирует несколько детских садов. Накануне к ним присоединились еще два — № 309 и 345. По данным источника в правоохранительных органах, заведующая детским садом № 309 Ольга Минакова с декабря 2013 по март 2017 г. передала подозреваемым в общей сложности 180 тыс. рублей.

За тот же период ее коллега, заведующая детским садом № 345, Зинаида Волгина отдала чиновникам 156 тыс. рублей.

По версии следствия, деньги передавались "за общее попустительство по службе", что значило: если вдруг проверки обнаружат какие-то нарушения, то наказания за них не последует.

1 августа по вышеуказанным фактам в отношении Антонова и Зелениной возбудили новые уголовные дела по ст. 290 УК РФ "Получение взятки".

Гид потребителя

Последние комментарии

Ирина Сиротина 26 июля 2017 11:49 В деле экс-менеджера Сбербанка, обвиняемого в краже денег VIP-клиентов, появляются новые эпизоды

Гнилой человек этот Садыков.. Да и в истории этой много темных тайн и загадок. Не может быть, чтобы в банке никто ничего не знал и не видел. Уж при работе с деньгами там точно камеры есть, которые должны были фиксировать каждую операцию. Надеюсь подлеца выведут на чистую воду и потерпевшие выиграют это дело

Семён Иранцев 18 июля 2017 09:59 Экс-менеджера Сбербанка обвиняют в краже 1 млрд руб. со счетов VIP-клиентов

Робин Гуд что ли?? Где совесть у человека вообще. Пусть его судят во всей строгостью и вернут украденное владельцу

Kirill Babenko 14 июня 2017 06:13 В Самаре водитель нанес серьезные травмы мужчине, сделавшему ему замечание за парковку на тротуаре

Доблестные таксисты отличаются своим примерным поведением теперь не только на проезжей части, но и на тротуаре

Krista kristana 09 июня 2017 11:58 В Самаре на ул. Губанова неизвестные зверски убили двух мужчин

Жители ул. Губанова г.Самары предлагают Администрации Фурсова или переименовать их улицу в улицу "Кошмаров" или навести там порядок совместно с полицией. На улице имени героя-летчика не могут твориться такие зверства. Разборки компаний подростков, алкоголиков и наркоманов стали системой. Здесь сажают на кол животных и людей, истязают их, гуляют с дикими воплями ночи напролет в гаражах и на детских площадках. Исчезли патрули дружинников и полиции. Жители вечерами бояться выходить из дома. Как правило, преступления остаются нераскрытыми, вдохновляя двуногих нелюдей на новые "подвиги". Поймать их довольно просто - они так и продолжают гулять с наступлением темноты во дворах и ближайших гаражах, расположенных на нечетной стороне улицы.

Анна Арутюнова 04 июня 2017 18:55 Четыре парня задержаны за зверское убийство военнослужащего из пос. Рощинский

Очень жаль семью,дети остались сиротами из-за чей-то безбашеной головы,90 года вернулись,или настолько чувствовали безнаказанность за все проделки которые ранее совершали.

Фото на сайте

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Подозреваемый в изнасиловании школьницы в здании бывшего морга арестован на два месяца

Подозреваемый в изнасиловании школьницы в здании бывшего морга арестован на два месяца

Полицейские разоблачили в Тольятти цех по производству поддельных моторных масел

Полицейские разоблачили в Тольятти цех по производству поддельных моторных масел

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3