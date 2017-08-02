Еще две заведующие самарскими детсадами оказались замешаны в коррупционной схеме

В Самаре продолжается расследование уголовного дела двух сотрудников городского департамента образования.

Напомним, Александра Антонова и Светлану Зеленину подозревают в получении взяток по предварительному сговору.

В деле уже фигурирует несколько детских садов. Накануне к ним присоединились еще два — № 309 и 345. По данным источника в правоохранительных органах, заведующая детским садом № 309 Ольга Минакова с декабря 2013 по март 2017 г. передала подозреваемым в общей сложности 180 тыс. рублей.

За тот же период ее коллега, заведующая детским садом № 345, Зинаида Волгина отдала чиновникам 156 тыс. рублей.

По версии следствия, деньги передавались "за общее попустительство по службе", что значило: если вдруг проверки обнаружат какие-то нарушения, то наказания за них не последует.

1 августа по вышеуказанным фактам в отношении Антонова и Зелениной возбудили новые уголовные дела по ст. 290 УК РФ "Получение взятки".