Еще две заведующие самарскими детсадами оказались замешаны в коррупционной схеме

В Самаре продолжается расследование уголовного дела двух сотрудников городского департамента образования.
Напомним, Александра Антонова и Светлану Зеленину подозревают в получении взяток по предварительному сговору.
В деле уже фигурирует несколько детских садов. Накануне к ним присоединились еще два — № 309 и 345. По данным источника в правоохранительных органах, заведующая детским садом № 309 Ольга Минакова с декабря 2013 по март 2017 г. передала подозреваемым в общей сложности 180 тыс. рублей.
За тот же период ее коллега, заведующая детским садом № 345, Зинаида Волгина отдала чиновникам 156 тыс. рублей.
По версии следствия, деньги передавались "за общее попустительство по службе", что значило: если вдруг проверки обнаружат какие-то нарушения, то наказания за них не последует.
1 августа по вышеуказанным фактам в отношении Антонова и Зелениной возбудили новые уголовные дела по ст. 290 УК РФ "Получение взятки".
Последние комментарии
Гнилой человек этот Садыков.. Да и в истории этой много темных тайн и загадок. Не может быть, чтобы в банке никто ничего не знал и не видел. Уж при работе с деньгами там точно камеры есть, которые должны были фиксировать каждую операцию. Надеюсь подлеца выведут на чистую воду и потерпевшие выиграют это дело
Робин Гуд что ли?? Где совесть у человека вообще. Пусть его судят во всей строгостью и вернут украденное владельцу
Доблестные таксисты отличаются своим примерным поведением теперь не только на проезжей части, но и на тротуаре
Жители ул. Губанова г.Самары предлагают Администрации Фурсова или переименовать их улицу в улицу "Кошмаров" или навести там порядок совместно с полицией. На улице имени героя-летчика не могут твориться такие зверства. Разборки компаний подростков, алкоголиков и наркоманов стали системой. Здесь сажают на кол животных и людей, истязают их, гуляют с дикими воплями ночи напролет в гаражах и на детских площадках. Исчезли патрули дружинников и полиции. Жители вечерами бояться выходить из дома. Как правило, преступления остаются нераскрытыми, вдохновляя двуногих нелюдей на новые "подвиги". Поймать их довольно просто - они так и продолжают гулять с наступлением темноты во дворах и ближайших гаражах, расположенных на нечетной стороне улицы.
Очень жаль семью,дети остались сиротами из-за чей-то безбашеной головы,90 года вернулись,или настолько чувствовали безнаказанность за все проделки которые ранее совершали.