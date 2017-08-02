В Самаре 36-летнего рецидивиста подозревают в ограблениях пенсионерок

Во вторник, 1 августа, сотрудники уголовного розыска в Железнодорожном районе Самары задержали работника ИП "Благоустройство" Евгения Жарова, которого подозревают в двух грабежах, совершенных в конце июня 2017 года. Ведется расследование.
По версии предварительного следствия, 22 июня у дома по ул. Мяги, 16 задержанный сорвал с шеи 69-летней женщины золотую цепочку. А 25 июня он совершил аналогичное преступление у дома по ул. Волгина, 116а. Ювелирного изделия тогда лишилась медицинский работник — 50-летняя Лариса Б.
По данным правоохранителей, подозреваемый ранее был неоднократно судим за незаконные действия с наркотиками, кражи и грабежи. Последний раз в 2013 г. Октябрьский райсуд приговорил его к трем годам колонии строгого режима за хищения из "Магнита" бритвенных станков и коньяка "Лезгинка" на сумму 4,2 тыс. рублей. Вместе с ним за колючую проволоку угодила и его сообщница — наркоманка, зараженная СПИДом.
Последние комментарии
Гнилой человек этот Садыков.. Да и в истории этой много темных тайн и загадок. Не может быть, чтобы в банке никто ничего не знал и не видел. Уж при работе с деньгами там точно камеры есть, которые должны были фиксировать каждую операцию. Надеюсь подлеца выведут на чистую воду и потерпевшие выиграют это дело
Робин Гуд что ли?? Где совесть у человека вообще. Пусть его судят во всей строгостью и вернут украденное владельцу
Доблестные таксисты отличаются своим примерным поведением теперь не только на проезжей части, но и на тротуаре
Жители ул. Губанова г.Самары предлагают Администрации Фурсова или переименовать их улицу в улицу "Кошмаров" или навести там порядок совместно с полицией. На улице имени героя-летчика не могут твориться такие зверства. Разборки компаний подростков, алкоголиков и наркоманов стали системой. Здесь сажают на кол животных и людей, истязают их, гуляют с дикими воплями ночи напролет в гаражах и на детских площадках. Исчезли патрули дружинников и полиции. Жители вечерами бояться выходить из дома. Как правило, преступления остаются нераскрытыми, вдохновляя двуногих нелюдей на новые "подвиги". Поймать их довольно просто - они так и продолжают гулять с наступлением темноты во дворах и ближайших гаражах, расположенных на нечетной стороне улицы.
Очень жаль семью,дети остались сиротами из-за чей-то безбашеной головы,90 года вернулись,или настолько чувствовали безнаказанность за все проделки которые ранее совершали.