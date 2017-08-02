В Самаре 36-летнего рецидивиста подозревают в ограблениях пенсионерок

Во вторник, 1 августа, сотрудники уголовного розыска в Железнодорожном районе Самары задержали работника ИП "Благоустройство" Евгения Жарова, которого подозревают в двух грабежах, совершенных в конце июня 2017 года. Ведется расследование.

По версии предварительного следствия, 22 июня у дома по ул. Мяги, 16 задержанный сорвал с шеи 69-летней женщины золотую цепочку. А 25 июня он совершил аналогичное преступление у дома по ул. Волгина, 116а. Ювелирного изделия тогда лишилась медицинский работник — 50-летняя Лариса Б.

По данным правоохранителей, подозреваемый ранее был неоднократно судим за незаконные действия с наркотиками, кражи и грабежи. Последний раз в 2013 г. Октябрьский райсуд приговорил его к трем годам колонии строгого режима за хищения из "Магнита" бритвенных станков и коньяка "Лезгинка" на сумму 4,2 тыс. рублей. Вместе с ним за колючую проволоку угодила и его сообщница — наркоманка, зараженная СПИДом.