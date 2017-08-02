В Тольятти завершились собрания по формированию ОСМ

В Тольятти завершилась серия первичных встреч с членами ОСМ, которые стартовали 21 июля. По их результатам из числа инициативных тольяттинцев выбраны председатели советов, их заместители и секретари.

Благодаря ОСМ активные жители будут максимально вовлечены в процессы управления своим городом, двором, домом. Общественные советы будут действовать на территории 85 микрорайонов. В их состав войдут инициативные горожане, всего 200-250 человек. В настоящий момент идет процесс согласования кандидатур в координационные советы, которые станут ядром каждого ОСМ и будут насчитывать до 30 человек. Помимо активистов, в их состав войдут представители надзорных инстанций, что поможет сделать общественный контроль более эффективным.

В ближайшее время кандидатам на должность управляющих микрорайонами предстоит пройти соответствующее обучение. Только после этого в ходе конкурсного отбора определятся люди, которые будут работать на постоянной основе.

Напомним, на общественные советы будут возложены функции по решению социально-значимых вопросов в границах своих микрорайонов, контроль за мероприятиями по формированию комфортной городской среды, содействие в привлечении средств на развитие территории.

Под постоянный общественный мониторинг попадут все основные виды работ, которые производятся за счет бюджетов разных уровней: в домах — содержание общего имущества, текущий и капитальный ремонт; во дворах — благоустройство общественных территорий; в городе — дороги. Кроме того, общественность будет привлекаться к контролю за деятельностью объектов потребительского рынка. Словом — все, что так или иначе влияет на сохранность и наполняемость городского бюджета, будет проходить с участием жителей.

У активных тольяттинцев еще есть возможность подать заявку на участие в работе общественных и координационных советов микрорайонов. Анкеты принимаются в административных зданиях города, в городской думе и отделениях МФЦ.