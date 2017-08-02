С матери убитого банкира Пузикова требуют более 10 млн рублей

Самарский областной суд принял весьма удивительное решение по гражданскому делу в отношении недвижимости, которой когда-то владел убитый банкир Дмитрий Пузиков.

Напомним, он умер 20 марта 2012 года. А в 2013 г. были проданы офисные помещения, принадлежащие ООО "Премьер", где он был учредителем. Впоследствии суд установит: решение учредителей фирмы от 31 октября 2013 г. было поддельным, в том числе из-за того, что под ним стояла подпись погибшего к тому моменту Дмитрия Пузикова.

Однако на основании этого документа знакомая матери Пузикова Елена Дьяконова провернула-таки сделку, продав помещения на ул. Печерской, 151 Валентине Макаровой за 10,5 млн руб., а та 29 марта 2014 г. перепродала их некой Андриенко. При этом семья Пузиковых денег никаких не получила.

Когда Галина Пузикова опомнилась, было уже поздно. Она обратилась в полицию и гражданские суды, чтобы аннулировать сделку, однако и на сегодня эта эпопея не окончена.

Факт мошенничества со стороны Дьяконовой был доказан еще в феврале 2015 г., и решением суда она была приговорена к четырем годам лишения свободы.

Что касается гражданских судов, то тут дело окончательно запуталось. Лишь в мае 2016 г. Самарский областной суд принял решение, что раз имущество ООО "Премьер" было продано мошенницей, то его нужно вернуть хозяевам. Однако тут случился неожиданный поворот: Макарова обратилась в суды, требуя с "Премьера" 10,5 млн руб., которые якобы заплатила за недвижимость и теперь должна отдать Андриенко, выступавшей в сделке финальным покупателем. Советский районный суд в июле 2017 г. ей отказал, а вот Самарский областной суд почему-то встал на ее сторону.

В итоге по требованию Макаровой применены последствия недействительности сделки купли-продажи нежилого помещения, а точнее, так называемая двусторонняя реституция, когда каждая сторона возвращает другой то, что получила в результате сделки.

"Получилась удивительная вещь: мы являемся потерпевшими по уголовному делу, было доказано, что сделку провернули без нашего ведома и никаких денег мы не получили. Однако теперь мы фактически должны выкупить принадлежащее нам имущество у стороны, которая получила его в результате аферы", — по сути пишут в своей жалобе на имя председателя Самарского областного суда Любови Дроздовой представители ООО "Премьер".

Так как требуемых 10 млн руб. ни у "Премьера", ни у его учредителя Галины Пузиковой, ни у его директора Габдулы Сиразова нет, судебные приставы выставили недвижимость компании на торги. И те самые спорные площади в офисном здании на ул. Печерской оценили в 11,9 млн рублей.

Представители фирмы снова обратились в суд: по словам Сиразова, недвижимость стоит раза в два дороже и вообще оценку проводила какая-то подозрительная контора, которая даже по адресу размещения офисов не выезжала и, соответственно, собственников помещения о процессе не извещала.

Однако Самарский областной суд в конце июля 2017 г. пришел к выводу, что раз результаты оценки не были оспорены раньше, то значит, все вполне легитимно.

Удастся ли ООО "Премьер" оспорить стоимость своего имущества до того, как его пустят с молотка, пока не ясно.