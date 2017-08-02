Сельчанина задержали по подозрению в краже нескольких автомобилей в Самаре

Во вторник, 1 августа, в Красноглинском районе Самары оперативные работники полиции отчитались о раскрытии трех автокраж, совершенных в 2015 году.

Тогда из микрорайона Крутые Ключи были угнаны годовалая серебристая Lada Granta, а также двухлетняя черная и новая оранжевая автомашины той же марки.

Подозреваемый — 52-летний житель с. Васильевка Иван Рогожкин, который был ранее судим за незаконный оборот наркотиков, кражи и нанесение побоев.

Также к Рогожкину имеют претензии сотрудники тольяттинской полиции, которые арестовали его месяц назад.