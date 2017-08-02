Сельчанина задержали по подозрению в краже нескольких автомобилей в Самаре

Во вторник, 1 августа, в Красноглинском районе Самары оперативные работники полиции отчитались о раскрытии трех автокраж, совершенных в 2015 году.
Тогда из микрорайона Крутые Ключи были угнаны годовалая серебристая Lada Granta, а также двухлетняя черная и новая оранжевая автомашины той же марки.
Подозреваемый — 52-летний житель с. Васильевка Иван Рогожкин, который был ранее судим за незаконный оборот наркотиков, кражи и нанесение побоев.
Также к Рогожкину имеют претензии сотрудники тольяттинской полиции, которые арестовали его месяц назад.
Последние комментарии
Гнилой человек этот Садыков.. Да и в истории этой много темных тайн и загадок. Не может быть, чтобы в банке никто ничего не знал и не видел. Уж при работе с деньгами там точно камеры есть, которые должны были фиксировать каждую операцию. Надеюсь подлеца выведут на чистую воду и потерпевшие выиграют это дело
Робин Гуд что ли?? Где совесть у человека вообще. Пусть его судят во всей строгостью и вернут украденное владельцу
Доблестные таксисты отличаются своим примерным поведением теперь не только на проезжей части, но и на тротуаре
Жители ул. Губанова г.Самары предлагают Администрации Фурсова или переименовать их улицу в улицу "Кошмаров" или навести там порядок совместно с полицией. На улице имени героя-летчика не могут твориться такие зверства. Разборки компаний подростков, алкоголиков и наркоманов стали системой. Здесь сажают на кол животных и людей, истязают их, гуляют с дикими воплями ночи напролет в гаражах и на детских площадках. Исчезли патрули дружинников и полиции. Жители вечерами бояться выходить из дома. Как правило, преступления остаются нераскрытыми, вдохновляя двуногих нелюдей на новые "подвиги". Поймать их довольно просто - они так и продолжают гулять с наступлением темноты во дворах и ближайших гаражах, расположенных на нечетной стороне улицы.
Очень жаль семью,дети остались сиротами из-за чей-то безбашеной головы,90 года вернулись,или настолько чувствовали безнаказанность за все проделки которые ранее совершали.