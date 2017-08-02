Средний чек по ипотеке в Самарской области составляет 1,4 млн рублей

Размер среднего чека по ипотечному кредиту во втором квартале 2017 г. в Самарской области составил 1,43 млн рублей.

Это на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года — в 2016 г. эта сумма составляла 1,28 млн рублей. Такие данные по итогам собственного исследования озвучили аналитики Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Количество выданных ипотечных кредитов, по данным ОКБ, выросло на 17% — с 3,4 тыс. до 3,99 тыс. займов.

Рост объемов ипотечного кредитования за год составил 31% — с 4,37 млн руб. во втором квартале 2016 г. до 5,7 млн руб. во втором квартале 2017 года. По этому показателю самарский регион вошел в ТОП-10 лидеров в стране.

Всего по данным ОКБ, по объемам ипотечного кредитования в тройке оказались: Москва — 15,9 тыс. кредитов на 52,3 млрд руб., Санкт-Петербург — 10 тыс. кредитов на 23,4 млрд руб. и Свердловская область — 5,6 тыс. кредитов на 9,3 млрд рублей.

Лидерами по размеру среднего чека также стала Москва — 3,3 млн руб., Санкт-Петербург — 2,3 млн руб., Ханты-Мансийский АО — 2,2 млн рублей.

Тройку лидеров по темпам роста объемов ипотечного кредитования возглавил Санкт-Петербург, где объемы кредитования выросли на 61%, а количество новых кредитов на 41%. В Санкт-Петербурге также наиболее значительно вырос средний чек по ипотеке — на 15%.

Также в тройку лидеров по темпам роста объемов в сегменте ипотеки вошли Новосибирская область — 35%, Татарстан и Свердловская область — по 24%. Самые низкие темпы роста отмечены в ХМАО — 20%