В регионе за год средний чек займа по кредитным картам вырос на 46%

Средний чек займа по кредитным картам в регионе за год вырос на 46%. Такие данные по итогам второго квартала 2017 г. озвучили в Объединенном кредитном бюро.

По информации ОКБ, во втором квартале 2016 года средний размер нового займа по кредитной карте составлял 34 тыс. руб., а во втором квартале 2017 г. — 50 тыс. рублей.

Количество выданных за второй квартал кредитных карт сократилось на 12% — с 48,5 тыс. до 42,7 тыс. карт. Однако за счет увеличения суммы общие объемы кредитования по кредитным картам выросли на 28% — с 1,7 млн до 2,1 млн рублей.

По объемам кредитных карт Самарская область вошла в ТОП-10 лидеров по стране. В целом по данным ОКБ по объему кредитных карт в тройку лидеров по объему одобренных лимитов вошли Москва 204,2 тыс. карт с лимитом более 18,3 млрд руб., Санкт-Петербург — 98,3 тыс. карт с лимитом 7,6 млрд руб. и Краснодарский край — 70,7 тыс. карт на 4 млрд рублей.

Самые высокие лимиты по картам получали заемщики Москвы — почти 90 тыс. руб., Санкт-Петербурга — 77 тыс. руб. и Свердловской обл. — 62 тыс. рублей.

Самые высокие темпы роста одобренных карточных лимитов отмечены в Челябинской область — 69% при росте количества новых карт на 16%, Ростовской область — 65%, Башкортостане и Красноярском крае — по 62%. В Башкортостане также отмечается самый значительный рост среднего лимита по карте, за год он вырос на 63%. Самые низкие темпы роста объемов одобренных лимитов по картам отмечены в Москве — 26%.