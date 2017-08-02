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Государство и Бизнес Экономическая политика

В Самарской области более 3 тыс. ИП приобрели патент

САМАРА. 2 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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С начала 2017 г. на территории Самарской области зафиксирован рост количества индивидуальных предпринимателей, сделавших выбор в пользу применения патентной системы налогообложения, сообщила пресс-служба УФНС России по региону.

За шесть месяцев областным налоговым ведомством выдано патентов 3,1 тыс. индивидуальным предпринимателям, что на 35% больше аналогичного периода прошлого года, из них 1,1 тыс. ведут "патентный" бизнес на территории Самары.

В целом по региону наибольшей популярностью пользуется патентная система налогообложения в сфере розничной торговли — выдано 1,5 тыс. патентов, на втором месте — услуги по производству монтажных, электромонтажных, санитарно-технических и сварочных работ (выдано 216 патентов), тройку замыкает "ремонт жилья и других построек" — предприниматели приобрели 191 патент. Между тем в Самаре, например, в 2017 г. все чаще стали приобретать патент при оказании услуг по обучению населения — выдано 65 патентов.

По словам начальника отдела налогообложения юридических лиц УФНС России по Самарской области Гульнары Хасаншиной, востребованность данного специального налогового режима объясняется простотой его применения при ведении бизнеса — уплата ряда налогов заменена на приобретаемый патент и нет обязанности представлять отчетность по данному спецрежиму. Кроме того, применение патента удобно тем предпринимателям, чья деятельность носит сезонный характер, поскольку приобрести патент возможно в любое время и на определенный срок от одного до 12 месяцев в пределах календарного года, а самостоятельно рассчитать стоимость патента поможет электронный сервис на сайте ФНС России "Налоговый калькулятор — расчет стоимости патента".

"У начинающих предпринимателей есть еще одно важное преимущество — впервые зарегистрированные после 1 января 2016 года индивидуальные предприниматели при соблюдении определенных условий попадают под действие так называемых "налоговых каникул", — подчеркнула Хасаншина. — Это значит, что индивидуальные предприниматели, выбравшие патентную систему налогообложения, и осуществляющие предпринимательскую деятельность именно в тех сферах, которые определены региональным законодательством, в течение двух налоговых периодов имеют право на применении "0" ставки по налогу, уплачиваемому в связи с применением патентной системы налогообложения. Таким правом в Самарской области воспользовались 20 предпринимателей".

На территории Самарской области патентная система налогообложения, установленная Налоговым кодексом РФ, введена региональным законодательством с 2013 г., "налоговые каникулы" для впервые зарегистрированных ИП действуют с 1 января 2016 года.

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