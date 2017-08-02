Группа нефтеврезчиков из Похвистневского района предстанет перед судом

В суд направили уголовные дела организатора и участников группы нефтеврезчиков, которых задержали в 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Правоохранители задержали четверых мужчин в момент хищения нефти из магистрального нефтепровода в Похвистневском районе. В связи с покушением на кражу было возбуждено уголовное дело.

Во время расследования правоохранители также задержали предполагаемого организатора преступления — безработного 50-летнего жителя Самары и его пятерых сообщников. По версии полиции, они изготовили врезку в нефтепровод и проложили отвод глубиной около 2 м и длиной 20 м, выходящий в поле. По мнению следователей, обвиняемые планировали похитить более 23 тонн нефти общей стоимостью 300 тыс. рублей.

Теперь уголовное дело организатора, выделенное в отдельное производство, и девятерых участников группы направлены в суд для рассмотрения.