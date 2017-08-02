Группа нефтеврезчиков из Похвистневского района предстанет перед судом

В суд направили уголовные дела организатора и участников группы нефтеврезчиков, которых задержали в 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Правоохранители задержали четверых мужчин в момент хищения нефти из магистрального нефтепровода в Похвистневском районе. В связи с покушением на кражу было возбуждено уголовное дело.
Во время расследования правоохранители также задержали предполагаемого организатора преступления — безработного 50-летнего жителя Самары и его пятерых сообщников. По версии полиции, они изготовили врезку в нефтепровод и проложили отвод глубиной около 2 м и длиной 20 м, выходящий в поле. По мнению следователей, обвиняемые планировали похитить более 23 тонн нефти общей стоимостью 300 тыс. рублей.
Теперь уголовное дело организатора, выделенное в отдельное производство, и девятерых участников группы направлены в суд для рассмотрения.
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Гнилой человек этот Садыков.. Да и в истории этой много темных тайн и загадок. Не может быть, чтобы в банке никто ничего не знал и не видел. Уж при работе с деньгами там точно камеры есть, которые должны были фиксировать каждую операцию. Надеюсь подлеца выведут на чистую воду и потерпевшие выиграют это дело
Робин Гуд что ли?? Где совесть у человека вообще. Пусть его судят во всей строгостью и вернут украденное владельцу
Доблестные таксисты отличаются своим примерным поведением теперь не только на проезжей части, но и на тротуаре
Жители ул. Губанова г.Самары предлагают Администрации Фурсова или переименовать их улицу в улицу "Кошмаров" или навести там порядок совместно с полицией. На улице имени героя-летчика не могут твориться такие зверства. Разборки компаний подростков, алкоголиков и наркоманов стали системой. Здесь сажают на кол животных и людей, истязают их, гуляют с дикими воплями ночи напролет в гаражах и на детских площадках. Исчезли патрули дружинников и полиции. Жители вечерами бояться выходить из дома. Как правило, преступления остаются нераскрытыми, вдохновляя двуногих нелюдей на новые "подвиги". Поймать их довольно просто - они так и продолжают гулять с наступлением темноты во дворах и ближайших гаражах, расположенных на нечетной стороне улицы.
Очень жаль семью,дети остались сиротами из-за чей-то безбашеной головы,90 года вернулись,или настолько чувствовали безнаказанность за все проделки которые ранее совершали.