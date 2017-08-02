Жителя Большеглушицкого района осудили за кражи телят

Большеглушицкий районный суд рассмотрел уголовное дело Г., которого обвиняли в двух кражах животных, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.
Как было установлено, в марте 2017 г. мужчина дважды проникал на местную ферму, откуда похитил четырех телят. Общая сумма ущерба составила 48 тыс. рублей.
Прокурор полагал, что подсудимый может исправиться без изоляции от общества. Также у обвиняемого есть малолетние дети. Кроме того, по данным прокуратуры, он предпринимал меры к погашению ущерба.
В связи со всем этим суд назначил ему два с половиной года лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Приговор в законную силу не вступил.
Последние комментарии
Давно пора этого криминального адвоката привлечь к ответственности
Интересно: украл ТРИ ТЫСЯЧИ МИЛЛИОНОВ, а штраф - 800 тысяч. Это как?! Значит, 2.200 миллионов и 200 тысяч рублей он уже СЕГОДНЯ может считать ОТМЫТЫМИ и ЛЕГАЛИЗОВАННЫМИ и законно(!!!) своими(!!!). Ведь второй раз по тому же делу этого упыря никто судить не будет. Остаётся только узнать, когда амнистия? В этом месяце или всё-таки в этом году?
Мечтаю, чтобы эта судья с прокурором вечером по дороге домой оказались в подобной ситуации. Продажные твари!!!
Надо при вынесении всех сомнительных приговоров, проверять судей, следователей и прокуроров на предмет коррупционной составляющей.
Во что бабло с правосудием делает. Задержали бы меня с переделанным стволом и патронами Лет 5 как переобуться.Всех собак бы заодно повесили!!!Ну я то не директор а рабочий.