Жителя Большеглушицкого района осудили за кражи телят

Большеглушицкий районный суд рассмотрел уголовное дело Г., которого обвиняли в двух кражах животных, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Как было установлено, в марте 2017 г. мужчина дважды проникал на местную ферму, откуда похитил четырех телят. Общая сумма ущерба составила 48 тыс. рублей.

Прокурор полагал, что подсудимый может исправиться без изоляции от общества. Также у обвиняемого есть малолетние дети. Кроме того, по данным прокуратуры, он предпринимал меры к погашению ущерба.

В связи со всем этим суд назначил ему два с половиной года лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Приговор в законную силу не вступил.