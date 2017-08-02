В Богатовском районе возбудили уголовное дело в связи с загрязнением 4,5 га земли солями тяжелых металлов

Во вторник, 1 августа 2017 г. в Богатовском районе было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 254 УК РФ по факту отравления, загрязнения и порчи земли сельскохозяйственного назначения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

По данным ведомства 4,5 га оказались отравлены солями тяжелых металлов в концентрациях, превышающих предельно допустимые значения. Это повлекло экологический ущерб 90 млн рублей.