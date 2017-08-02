В Музее модерна покажут фильм Якова Протазанова "Белый орел"

В четверг, 3 августа, в 20:30 в Музее модерна пройдет вечер из цикла "Звук и экран". На этот раз в сопровождении живой музыки покажут немой фильм Якова Протазанова "Белый орел" (1928 год).

В главных ролях — Василий Качалов и Всеволод Мейерхольд. "Белый орел" — экранизация повести Леонида Андреева "Губернатор".

"Действие фильма разворачивается в 1905 году, — говорится в аннотации к картине. — Губернатор-либерал пытается предотвратить забастовку в городе, но рабочие отказываются повиноваться. Губернатор дает приказ стрелять в забастовщиков и силой подавляет восстание, при этом в перестрелке погибают дети. В награду его представляют к ордену "Белого Орла", но губернатора не оставляют муки совести."

Фильм Протазанова — редкая возможность увидеть на экране актера Василия Качалова и режиссера Всеволода Мейерхольда. Показ озвучат научные сотрудники Музея модерна Илья Саморуков и Николай Кислухин.

Билет стоит 80 рублей.