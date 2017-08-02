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Кино Культура

В Музее модерна покажут фильм Якова Протазанова "Белый орел"

САМАРА. 2 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 3 августа, в 20:30 в Музее модерна пройдет вечер из цикла "Звук и экран". На этот раз в сопровождении живой музыки покажут немой фильм Якова Протазанова "Белый орел" (1928 год).

В главных ролях — Василий Качалов и Всеволод Мейерхольд. "Белый орел" — экранизация повести Леонида Андреева "Губернатор".

"Действие фильма разворачивается в 1905 году, — говорится в аннотации к картине. — Губернатор-либерал пытается предотвратить забастовку в городе, но рабочие отказываются повиноваться. Губернатор дает приказ стрелять в забастовщиков и силой подавляет восстание, при этом в перестрелке погибают дети. В награду его представляют к ордену "Белого Орла", но губернатора не оставляют муки совести."

Фильм Протазанова — редкая возможность увидеть на экране актера Василия Качалова и режиссера Всеволода Мейерхольда. Показ озвучат научные сотрудники Музея модерна Илья Саморуков и Николай Кислухин.

Билет стоит 80 рублей.

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Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!

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