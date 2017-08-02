Состоялся фестиваль по пляжным видам спорта "Золотые пески Богатое"

В селе Богатое, с 28 по 30 июля, в районе озера Сызганское прошел открытый областной фестиваль по пляжным видам спорта "Золотые пески Богатое".

В рамках мероприятия прошли соревнования по пляжному футболу и волейболу, на 9 футбольных полях и 28 волейбольных площадках встретились более 200 команд и около 700 участников из Самарской области и других близлежащих регионов.

На торжественном открытии фестиваля присутствовал глава администрации муниципального района Богатовский Самарской области Владислав Туркин.

Команды, занявшие 1, 2 и 3 места, были награждены дипломами. Команды победители — кубками. Участники команд занявших 1, 2 и 3 места — дипломами и медалями.

Организаторами мероприятия выступили: министерство спорта Самарской области, государственное автономное учреждение Самарской области "Организационный центр спортивных мероприятий", Администрация муниципального района Богатовский Самарской области, региональная общественная организация "Самарская областная федерация футбола" и общественная организация "Федерация волейбола Самарской области", сообщает министерство спорта Самарской области