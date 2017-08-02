Состоялся фестиваль по пляжным видам спорта "Золотые пески Богатое"

В селе Богатое, с 28 по 30 июля, в районе озера Сызганское прошел открытый областной фестиваль по пляжным видам спорта "Золотые пески Богатое".
В рамках мероприятия прошли соревнования по пляжному футболу и волейболу, на 9 футбольных полях и 28 волейбольных площадках встретились более 200 команд и около 700 участников из Самарской области и других близлежащих регионов.
На торжественном открытии фестиваля присутствовал глава администрации муниципального района Богатовский Самарской области Владислав Туркин.
Команды, занявшие 1, 2 и 3 места, были награждены дипломами. Команды победители — кубками. Участники команд занявших 1, 2 и 3 места — дипломами и медалями.
Организаторами мероприятия выступили: министерство спорта Самарской области, государственное автономное учреждение Самарской области "Организационный центр спортивных мероприятий", Администрация муниципального района Богатовский Самарской области, региональная общественная организация "Самарская областная федерация футбола" и общественная организация "Федерация волейбола Самарской области", сообщает министерство спорта Самарской области
Последние комментарии
Интересно, какую поддержку оказало Министерство спорта? Рогожинскую прислали речь задвинуть ))). Если бы министерство на великах проехало и, вообще, на работу на них ездить стало, был бы респект и пример для подражания. Лучше про них не упоминали, показуха, да и только.
Хочется только поаплодировать Администрации Сергиевского района. если бы во всех муниципалитетах создавались такие условия и такая поддержка спортсменов, возможно, и наркомания у нас не процветала, и на Олимпиадах серьезное представительство самарцев было... Так что респект Сергеевску. Завидую белой завистью.
повышение? к Сызрани-2003 и ФК "Лада"?
Про 12 площадок—это я знаю, а вот идея с двухуровневым ледовым дворцом—сегодня, похоже, первый раз была озвучена.
финал, конечно, был уныл... лучше б киргизы в финал вышли. они повеселей играли.