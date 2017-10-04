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Финансы Экономика и бизнес

SKODA предлагает купить авто с первоначальным взносом 10% и любой кредитной историей

САМАРА. 4 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ГК "ГРИН ФИНАНС" совместно с официальным дилером марки SKODA "Премьера-Центр" предлагают купить новое авто с первоначальным взносом от 10% и любой кредитной историей.

По условиям акции, внеся всего 10% от стоимости машины, можно приобрести новый (2017 года выпуска) автомобиль стоимостью до 2 млн рублей и с мощностью двигателя до 250 л.с. Специалисты рассмотрят заявку всего за один час. Так, новый SKODA Rapid можно приобрести, внеся всего 60 тысяч рублей, новую OCTAVIA - 94 тыс. рублей, SUPERB - 130 тыс. рублей, KODIAQ - 199 тыс. рублей. Максимальный срок договора по акции составляет 36 месяцев.

"Автомобили марки SKODA пользуются высоким спросом в России и неоднократно входили в тройку лидеров авторынка Самарской области, - рассказала генеральный директор ГК "ГРИН ФИНАНС" Наталья Абдулаева. - В наше время есть много людей с негативной отметкой в кредитной истории, что, безусловно, может повлиять на решение банков при получении автокредита. Именно потому мы решили снизить первоначальный взнос на покупку нового авто до 10% и предложить нашим клиентам и клиентам автосалона-партнера более доступные условия. Несмотря на то что, по условиям акции, мы запрашиваем справку о доходах, к кредитной истории мы относимся лояльно".

Полную информацию об условиях акции можно посмотреть на сайте https://greenfinance.ru/lp/samara/skoda-na-3-goda/.

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