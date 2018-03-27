Управление Роскомнадзорана напоминает о необходимости уведомления об обработке персональных данных

Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзора) по Самарской области информирует о необходимости направить в его адрес уведомление об обработке персональных данных.
Для государственных и муниципальных органов, индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц, зарегистрированных на территории региона и осуществляющих обработку персональных данных, эта обязанность предусмотрена федеральным законом "О персональных данных".
Образец уведомления об обработке персональных данных и методические рекомендации по его заполнению размещены на сайте Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций www.pd.rkn.gov.ru, а также на сайте регионального управления http://63.rkn.gov.ru/directions/p3152.
Уведомление об обработке персональных данных направляется один раз за время деятельности организации, не влечет за собой каких-либо затрат и дополнительных обязательств. Проверить наличие организации в Реестре можно на портале персональных данных: www.pd.rkn.gov.ru. Поиск рекомендуется осуществлять по ИНН.
За непредставление уведомления об обработке персональных данных предусмотрена административная ответственность по ст. 19.7 КоАП РФ (непредставление сведений (информации)), которая влечет штраф от 3 тыс. до 5 тыс. рублей.
Операторы, которые осуществляли обработку персональных данных до 1 июля 2011 года и уже занесены в Реестр операторов, осуществляющих обработку персональных данных, обязаны представить информационное письмо о внесении изменений в реестр, содержащее сведения, указанные в пунктах 5, 7.1, 10 и 11 части 3 статьи 22 федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных", а с 1 сентября 2015 г. - сведения о месте нахождения базы данных информации, содержащей персональные данные граждан РФ.
Телефон "горячей линии" для операторов, осуществляющих обработку персональных данных: 8 (846) 250-05-83, 250-05-83.
Последние комментарии
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
ни одного слова, кроме в заголовке, не нашёл про апрель...
Достойно оценен многолетний и добросовестный труд Президент России Владимир Владимирович Путин наградил медалью Ордена "За заслуги перед Отчеством" II степени главного врача ГБУЗ "Самарский областной кожно-венерологический диспансер" Ильдара Гомеровича Шакурова: http://samtatnews.ru/?p=116966
Поедят,а не победят,прошу прощения.
Штрафы,уголовные дела,изъятая рыба...Ладно хоть расстрел ни разу не применялся.А вообще кто-нибудь читал правила рыболовства?Советую,увлекательное занятие.По этим правилам на воду пришёл, уже что-нибудь нарушил.