Управление Роскомнадзорана напоминает о необходимости уведомления об обработке персональных данных

Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзора) по Самарской области информирует о необходимости направить в его адрес уведомление об обработке персональных данных.

Для государственных и муниципальных органов, индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц, зарегистрированных на территории региона и осуществляющих обработку персональных данных, эта обязанность предусмотрена федеральным законом "О персональных данных".

Образец уведомления об обработке персональных данных и методические рекомендации по его заполнению размещены на сайте Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций www.pd.rkn.gov.ru, а также на сайте регионального управления http://63.rkn.gov.ru/directions/p3152.

Уведомление об обработке персональных данных направляется один раз за время деятельности организации, не влечет за собой каких-либо затрат и дополнительных обязательств. Проверить наличие организации в Реестре можно на портале персональных данных: www.pd.rkn.gov.ru. Поиск рекомендуется осуществлять по ИНН.

За непредставление уведомления об обработке персональных данных предусмотрена административная ответственность по ст. 19.7 КоАП РФ (непредставление сведений (информации)), которая влечет штраф от 3 тыс. до 5 тыс. рублей.

Операторы, которые осуществляли обработку персональных данных до 1 июля 2011 года и уже занесены в Реестр операторов, осуществляющих обработку персональных данных, обязаны представить информационное письмо о внесении изменений в реестр, содержащее сведения, указанные в пунктах 5, 7.1, 10 и 11 части 3 статьи 22 федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных", а с 1 сентября 2015 г. - сведения о месте нахождения базы данных информации, содержащей персональные данные граждан РФ.

Телефон "горячей линии" для операторов, осуществляющих обработку персональных данных: 8 (846) 250-05-83, 250-05-83.