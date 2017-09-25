Самарские приставы отправили на родину 27 нелегальных мигрантов

Работники управления Федеральной службы судебных приставов по Самарской области за минувшую неделю препроводили до пункта пропуска через госграницу РФ 27 иностранных граждан из Узбекистана, Таджикистана и Киргизии. Как отмечает пресс-служба ведомства, всего за 2017 год судебными приставами Самарской области было отправлено на родину 749 нелегальных мигрантов, причем 446 из них уехали за свой счет.

Как сообщают в ведомстве, работа по препровождению нелегалов за территорию нашей страны ведется круглогодично. Акцент делается на возврат их на историческую Родину за их счет. Такой метод работы достигается в том числе и благодаря взаимодействию руководства управления службы судебных приставов с представителями национальных диаспор, которые находят средства на покупку билетов для своих сограждан.

Как правило, мигранты въезжают в нашу страну через контрольно-пропускные пункты, что не требует получения визы. Однако по истечении разрешенных 90 суток пребывания граждане не торопятся добровольно покидать чужую для них страну, чем нарушают правила пребывания на территории Российской Федерации. Такое нарушение наказывается штрафом в размере от 2 тыс. до 5 тыс. рублей с принудительным выдворением за пределы России. Граждане, нарушившие миграционное законодательство, смогут вернуться в нашу страну не ранее чем через пять лет.