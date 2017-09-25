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Занятость Экономическая политика

Самарские приставы отправили на родину 27 нелегальных мигрантов

САМАРА. 25 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Работники управления Федеральной службы судебных приставов по Самарской области за минувшую неделю препроводили до пункта пропуска через госграницу РФ 27 иностранных граждан из Узбекистана, Таджикистана и Киргизии. Как отмечает пресс-служба ведомства, всего за 2017 год судебными приставами Самарской области было отправлено на родину 749 нелегальных мигрантов, причем 446 из них уехали за свой счет.

Как сообщают в ведомстве, работа по препровождению нелегалов за территорию нашей страны ведется круглогодично. Акцент делается на возврат их на историческую Родину за их счет. Такой метод работы достигается в том числе и благодаря взаимодействию руководства управления службы судебных приставов с представителями национальных диаспор, которые находят средства на покупку билетов для своих сограждан.

Как правило, мигранты въезжают в нашу страну через контрольно-пропускные пункты, что не требует получения визы. Однако по истечении разрешенных 90 суток пребывания граждане не торопятся добровольно покидать чужую для них страну, чем нарушают правила пребывания на территории Российской Федерации. Такое нарушение наказывается штрафом в размере от 2 тыс. до 5 тыс. рублей с принудительным выдворением за пределы России. Граждане, нарушившие миграционное законодательство, смогут вернуться в нашу страну не ранее чем через пять лет.

Гид потребителя

Последние комментарии

Oleg Zuev 02 декабря 2014 10:22 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

да, там , видимо, много курили.. В одну кучу собрали и бомбил и таксистов нелегальных. А какие они, легальные таксисты?. У нас куча фирм, которая предоставляет услуги такси.. вот только там числится по 2-3 человека, а на вызовы выезжает не один десяток машин. Кто-нибудь видел у таксистов ремни на заднем сиденье? Приходится диспетчера предупреждать, что мне нужна машина именно с ремнями!! И чем же эти горе-таксисты от бомбил отличаются? повышенной заботой о моей безопасности?

Thought Mind 30 ноября 2014 16:42 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

Что курите? что пишите?... такси—все легальные, но "бомбилы"—это не таксисты -это "теневой" извоз

Иванов Александр 29 ноября 2014 18:55 Самарская область занимает первое место по уровню занятости среди регионов ПФО

Л.О.Ж.Ь.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Потому что получить статус безработного НЕВОЗМОЖНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Высококлассным специалистам предлагают идти в дворники!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Артем Абрамов 29 октября 2012 15:08 Инвесторы, реализующие проекты в монопрофильных городах, получат по 2 тыс. евро за рабочее место

не маловато ли 1500 рабочих мест на 150 000 населения?

Ксения Устинова 29 августа 2012 20:00 За неделю в регионе численность безработных сократилась на 126 человек

нечего делать! пускай работают, деньги зарабатывают

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