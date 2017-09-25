Гран-при фестиваля документального кино "Соль земли" получил фильм, созданный режиссером из Сербии

Завершился Х Открытый всероссийский фестиваль документальных фильмов "Соль земли", сообщил корреспондент Волга Ньюс.

Закрытие кинофорума прошло 21 сентября в Самарском академическом театре оперы и балета. В тот же день участники фестиваля отправились на теплоходе в город Хвалынск Саратовской области, который также стал местом показа документальных фильмов и творческих встреч. Здесь 22 сентября прошел заключительный вечер фестиваля.

Фестиваль, на котором было показано полсотни конкурсных фильмов из пяти стран, и сам город Самара не перестают удивлять гостей кинофорума. Так, известный кинорежиссер Светлана Дружинина считает: "Это уникальный и очень красивый город. Я уверена, что когда-нибудь сюда будет паломничество туристов".

С ней солидарен один из ведущих современных режиссеров-документалистов Сергей Мирошниченко: "Не знаю, каким чудом здесь сохранилась историческая, купеческая часть города. Я бы часть средств, которые тратятся на возведение мегаполиса в Москве, отдал на восстановление старой Самары".

Гости отметили: никак не думали, что на фестивальных показах и вечерах будет так много публики, особенно молодежи.

Говоря о миссии современного документального кино, Светлана Дружинина вспомнила стихи Евгения Евтушенко, в которых есть такая строчка: "Мы все художники, рисующие время".

Председатель жюри, профессор ВГИКа, киновед Галина Прожико полагает: "Если бы создатели искусства кино братья Люмьеры оказались здесь, они бы увидели воплощение своей идеи - "Объектив, открытый на мир". Одна из задач документального кино - чтобы у зрителей возникала ответственность за этот мир. За то, что в нем происходит".

Таких фильмов на фестивале было немало. Среди них - и фильмы самарских кинематографистов, о чем чуть позже.

"Я вчера прошел в Самаре мимо бывшей студии, - заметили Сергей Мирошниченко, - и вспомнил, какое мощное документальное кино здесь создавалось. Теперь у этого здания другой собственник. Если бы он вернул под студию хотя бы часть этих помещений, цены бы этому человеку не было. Надо помочь возрождению кино в Самаре".

На фестивале было несколько иностранных гостей. Один из них, режиссер литовского происхождения, живущий ныне в Испании, Альгис Арлаускас, заметил, что в этой стране "столько негатива о России пишут… Я думаю, Самара могла бы принимать людей со всего мира, не имеющих четкого представления о России. Я увезу отсюда ощущение духовного богатства этого города".

Звучали у гостей и довольно необычные высказывания. Один из них предложил хотя бы на год перенести фестиваль к себе на родину - в Хабаровск. Может быть, и вправду фестиваль спустя какое-то время будет проходить одновременно на нескольких российских площадках. Пока же - впервые в истории кинофорума - он проходил параллельно в двух волжских городах - Самаре и Хвалынске.

В уютном маленьком городе участники фестиваля побывали на экскурсиях в местном природном заповеднике, в краеведческом музее и доме-музее К.С.Петрова-Водкина.

Само закрытие фестиваля и там, и там стало настоящим праздником. В Самаре свое искусство показали мужской хор духовной семинарии, солисты академического театра оперы и балета, певица Мария Феофанова, детский музыкальный театр "Задумка", ансамбль танца "Искорки", актер СамАРТа Алексей Меженный, муниципальный духовой оркестр под управления Марка Когана. В тот же вечер прошло награждение учащихся - авторов пяти лучших эссе, написанных по мотивам фильмов, присланных на фестиваль "Соль земли".

В Хвалынске же на заключительном вечере прошла творческая встреча с народной артисткой России Валентиной Талызиной, которая рассказала о своей работе в театре им. Моссовета и в кино и прочитала подборку стихов Арсения Тарковского разных лет, посвященных первой большой любви поэта - Марии Фальц.

На этом вечере гостей тепло приветствовали гендиректор Фонда сохранения и развития историко-культурного наследия Хвалынского района "Сосновый остров" Алексей Наумов и замминистра культуры Самарской области Ирина Калягина.

Гран-при присужден фильму сербского режиссера Миланы Маяр "На грани ума".

Наши дни. Сирия, ужасы войны. И человеческое достоинство, которое сохраняется вопреки всему. Вот ситуация фильма. Его герои - немолодой сириец, который решил остаться на родной земле, хотя там бушует война, и разлученные с ним жена и сыновья. Они смогли перебраться в Австрию, но там тоскуют по родине и по главе семьи. В конце фильма его героиня произносит слова, символизирующие отношение к сирийскому ужасу многих жителей этой страны: "Нас хотят вырвать с родной земли с корнем. Но мы - гордые как деревья".

Приз губернатора Самарской области "За утверждение государственности" председатель губернской думы Виктор Сазонов вручил создателям фильма "Миссия дружбы" (режиссер Альберт Самойлов, Дальневосточная киностудия, Хабаровск). Это фильм о дипломатической миссии адмирала Евфимия Путятина в Японию в 1852-1855 гг. и о подписании Симодского трактата - первого договора о дружбе и сотрудничестве между Российской империей и Японией.

Приза Самарской губернской думы удостоена картина "Мост" (режиссер Анна Драницына,

Санкт-Петербургская студия документальных фильмов).

Две награды получили кинематографисты из Самары. Приз администрации Самары достался фильму режиссера Сергея Зимина "Счастливый случай" - об актере Олеге Белове и созданном им театральном коллективе, где играют психически нездоровые люди. А специальный приз дирекции фестиваля присужден фильму самарского режиссера Сергея Александрова "Одинокий странник".

Приз Клуба почетных граждан Самарской области вручили авторам фильма "Миротворец" (режиссер Валерий Тимощенко, студия "Центр", Москва). Это картина о князе Александре Барятинском - философе, геополитике, этнографе и выдающемся полководце. Человеке, который смог остановить самую продолжительную в истории России Кавказскую войну.

Специального приза жюри удостоены фильмы "Чужое и свое" (режиссер Галина Адамович, "Беларусьфильм") и "Окарина-2. Одна собачья жизнь" (режиссер Игорь Полещук, студия "Регион", Петрозаводск).

Приз за лучшую операторскую работу получила Анна Каторина за фильм "Поморские женки" (кинокомпания "АТК-Студио", Санкт-Петербург).

Героями многих фильмов стали люди, о которых мало кто знает, но которые своим отношением к жизни, своим творчеством делают мир краше.

Таков, например, фильм о художнике Геннадии Устюгове "Эскиз на ¾, или Неотправленное письмо художника Устюгова М.С.Горбачеву" (режиссер Даниил Бондарь, "Фин-арт групп", Москва), получивший приз зрительских симпатий.

Таков и фильм "Бриллианты для муравьев" (режиссер Карина Виленкина, Москва). Его герой создает удивительные фотографии муравьев крупным планом в момент совершения ими каких-то необычных для нас действий. Фильм получил награду в номинации "Здесь и сейчас".

В номинации "Времена не выбирают" лучшим признан фильм о судьбе ушедшего недавно из жизни кинорежиссера, автора культовых фильмов "Брат" и "Брат-2" Алексея Балабанова. Картина создана ученицей Сергея Мирошниченко по ВГИКу Дарьей Иванковой и называется "Алексей Октябринович".

В номинации "Камо грядеши…" награды удостоена работа еще одного ученика Сергея Мирошниченко - Андрея Ананина. Это дилогия о жизни фермеров "Американская мечта" и "Дым Отечества".

В номинации "Чти отца твоего и мать твою" награду получила картина "Тата" (режиссер Нелла Василевская, Минск), а в номинации "Русский собор" - "Последний парад "Беззаветного" (режиссер Татьяна Скабард, студия "Берег", Москва). Это высокая и трагическая история корабля, чей экипаж, защищая рубежи Черного моря, проявил чудеса отваги и выдержки. 1988 год. В наши территориальные воды вторгаются американские корабли. Стрелять нельзя. И "Беззаветный" идет на таран. Затем, при развале Советского Союза, корабль отошел Украине и потом был продан на металлолом Турции. Но не "захотевший" смириться с этой участью "Беззаветный" затонул по пути к турецким берегам.

И наконец, еще один приз - "За честь и достоинство в профессии". Этой награды удостоен давний друг фестиваля, киновед и продюсер Армен Медведев. Принимая награду, он отметил: "Фестиваль "Соль земли" все более расширяется, но сохраняет при этом прежнее благородство, энергию и доброту".