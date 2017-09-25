Гран-при фестиваля документального кино "Соль земли" получил фильм, созданный режиссером из Сербии

Завершился Х Открытый всероссийский фестиваль документальных фильмов "Соль земли", сообщил корреспондент Волга Ньюс.
Закрытие кинофорума прошло 21 сентября в Самарском академическом театре оперы и балета. В тот же день участники фестиваля отправились на теплоходе в город Хвалынск Саратовской области, который также стал местом показа документальных фильмов и творческих встреч. Здесь 22 сентября прошел заключительный вечер фестиваля.
Фестиваль, на котором было показано полсотни конкурсных фильмов из пяти стран, и сам город Самара не перестают удивлять гостей кинофорума. Так, известный кинорежиссер Светлана Дружинина считает: "Это уникальный и очень красивый город. Я уверена, что когда-нибудь сюда будет паломничество туристов".
С ней солидарен один из ведущих современных режиссеров-документалистов Сергей Мирошниченко: "Не знаю, каким чудом здесь сохранилась историческая, купеческая часть города. Я бы часть средств, которые тратятся на возведение мегаполиса в Москве, отдал на восстановление старой Самары".
Гости отметили: никак не думали, что на фестивальных показах и вечерах будет так много публики, особенно молодежи.
Говоря о миссии современного документального кино, Светлана Дружинина вспомнила стихи Евгения Евтушенко, в которых есть такая строчка: "Мы все художники, рисующие время".
Председатель жюри, профессор ВГИКа, киновед Галина Прожико полагает: "Если бы создатели искусства кино братья Люмьеры оказались здесь, они бы увидели воплощение своей идеи - "Объектив, открытый на мир". Одна из задач документального кино - чтобы у зрителей возникала ответственность за этот мир. За то, что в нем происходит".
Таких фильмов на фестивале было немало. Среди них - и фильмы самарских кинематографистов, о чем чуть позже.
"Я вчера прошел в Самаре мимо бывшей студии, - заметили Сергей Мирошниченко, - и вспомнил, какое мощное документальное кино здесь создавалось. Теперь у этого здания другой собственник. Если бы он вернул под студию хотя бы часть этих помещений, цены бы этому человеку не было. Надо помочь возрождению кино в Самаре".
На фестивале было несколько иностранных гостей. Один из них, режиссер литовского происхождения, живущий ныне в Испании, Альгис Арлаускас, заметил, что в этой стране "столько негатива о России пишут… Я думаю, Самара могла бы принимать людей со всего мира, не имеющих четкого представления о России. Я увезу отсюда ощущение духовного богатства этого города".
Звучали у гостей и довольно необычные высказывания. Один из них предложил хотя бы на год перенести фестиваль к себе на родину - в Хабаровск. Может быть, и вправду фестиваль спустя какое-то время будет проходить одновременно на нескольких российских площадках. Пока же - впервые в истории кинофорума - он проходил параллельно в двух волжских городах - Самаре и Хвалынске.
В уютном маленьком городе участники фестиваля побывали на экскурсиях в местном природном заповеднике, в краеведческом музее и доме-музее К.С.Петрова-Водкина.
Само закрытие фестиваля и там, и там стало настоящим праздником. В Самаре свое искусство показали мужской хор духовной семинарии, солисты академического театра оперы и балета, певица Мария Феофанова, детский музыкальный театр "Задумка", ансамбль танца "Искорки", актер СамАРТа Алексей Меженный, муниципальный духовой оркестр под управления Марка Когана. В тот же вечер прошло награждение учащихся - авторов пяти лучших эссе, написанных по мотивам фильмов, присланных на фестиваль "Соль земли".
В Хвалынске же на заключительном вечере прошла творческая встреча с народной артисткой России Валентиной Талызиной, которая рассказала о своей работе в театре им. Моссовета и в кино и прочитала подборку стихов Арсения Тарковского разных лет, посвященных первой большой любви поэта - Марии Фальц.
На этом вечере гостей тепло приветствовали гендиректор Фонда сохранения и развития историко-культурного наследия Хвалынского района "Сосновый остров" Алексей Наумов и замминистра культуры Самарской области Ирина Калягина.
Гран-при присужден фильму сербского режиссера Миланы Маяр "На грани ума".
Наши дни. Сирия, ужасы войны. И человеческое достоинство, которое сохраняется вопреки всему. Вот ситуация фильма. Его герои - немолодой сириец, который решил остаться на родной земле, хотя там бушует война, и разлученные с ним жена и сыновья. Они смогли перебраться в Австрию, но там тоскуют по родине и по главе семьи. В конце фильма его героиня произносит слова, символизирующие отношение к сирийскому ужасу многих жителей этой страны: "Нас хотят вырвать с родной земли с корнем. Но мы - гордые как деревья".
Приз губернатора Самарской области "За утверждение государственности" председатель губернской думы Виктор Сазонов вручил создателям фильма "Миссия дружбы" (режиссер Альберт Самойлов, Дальневосточная киностудия, Хабаровск). Это фильм о дипломатической миссии адмирала Евфимия Путятина в Японию в 1852-1855 гг. и о подписании Симодского трактата - первого договора о дружбе и сотрудничестве между Российской империей и Японией.
Приза Самарской губернской думы удостоена картина "Мост" (режиссер Анна Драницына,
Санкт-Петербургская студия документальных фильмов).
Две награды получили кинематографисты из Самары. Приз администрации Самары достался фильму режиссера Сергея Зимина "Счастливый случай" - об актере Олеге Белове и созданном им театральном коллективе, где играют психически нездоровые люди. А специальный приз дирекции фестиваля присужден фильму самарского режиссера Сергея Александрова "Одинокий странник".
Приз Клуба почетных граждан Самарской области вручили авторам фильма "Миротворец" (режиссер Валерий Тимощенко, студия "Центр", Москва). Это картина о князе Александре Барятинском - философе, геополитике, этнографе и выдающемся полководце. Человеке, который смог остановить самую продолжительную в истории России Кавказскую войну.
Специального приза жюри удостоены фильмы "Чужое и свое" (режиссер Галина Адамович, "Беларусьфильм") и "Окарина-2. Одна собачья жизнь" (режиссер Игорь Полещук, студия "Регион", Петрозаводск).
Приз за лучшую операторскую работу получила Анна Каторина за фильм "Поморские женки" (кинокомпания "АТК-Студио", Санкт-Петербург).
Героями многих фильмов стали люди, о которых мало кто знает, но которые своим отношением к жизни, своим творчеством делают мир краше.
Таков, например, фильм о художнике Геннадии Устюгове "Эскиз на ¾, или Неотправленное письмо художника Устюгова М.С.Горбачеву" (режиссер Даниил Бондарь, "Фин-арт групп", Москва), получивший приз зрительских симпатий.
Таков и фильм "Бриллианты для муравьев" (режиссер Карина Виленкина, Москва). Его герой создает удивительные фотографии муравьев крупным планом в момент совершения ими каких-то необычных для нас действий. Фильм получил награду в номинации "Здесь и сейчас".
В номинации "Времена не выбирают" лучшим признан фильм о судьбе ушедшего недавно из жизни кинорежиссера, автора культовых фильмов "Брат" и "Брат-2" Алексея Балабанова. Картина создана ученицей Сергея Мирошниченко по ВГИКу Дарьей Иванковой и называется "Алексей Октябринович".
В номинации "Камо грядеши…" награды удостоена работа еще одного ученика Сергея Мирошниченко - Андрея Ананина. Это дилогия о жизни фермеров "Американская мечта" и "Дым Отечества".
В номинации "Чти отца твоего и мать твою" награду получила картина "Тата" (режиссер Нелла Василевская, Минск), а в номинации "Русский собор" - "Последний парад "Беззаветного" (режиссер Татьяна Скабард, студия "Берег", Москва). Это высокая и трагическая история корабля, чей экипаж, защищая рубежи Черного моря, проявил чудеса отваги и выдержки. 1988 год. В наши территориальные воды вторгаются американские корабли. Стрелять нельзя. И "Беззаветный" идет на таран. Затем, при развале Советского Союза, корабль отошел Украине и потом был продан на металлолом Турции. Но не "захотевший" смириться с этой участью "Беззаветный" затонул по пути к турецким берегам.
И наконец, еще один приз - "За честь и достоинство в профессии". Этой награды удостоен давний друг фестиваля, киновед и продюсер Армен Медведев. Принимая награду, он отметил: "Фестиваль "Соль земли" все более расширяется, но сохраняет при этом прежнее благородство, энергию и доброту".
Последние комментарии
Память народная, дорогого стоит!
Хорошее дело.
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Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!
Ну разве чудак Сивиркин может сказать что то не приличное?