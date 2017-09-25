Врачи самарской "скорой помощи" спасали упавшего с крыши дома парня

В воскресенье, 24 сентября, примерно в 17:26, на ул. Нижний проезд в Красноглинском районе Самары, по предварительным данным, понадобилась помощь 23-летнему парню, упавшему с крыши частного дома, с высоты 5-7 м и получившему различные травмы, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

Прибывшие на вызов к пострадавшему врачи самарской "скорой" оказали ему помощь на месте и увезли молодого человека в лечебное учреждение.