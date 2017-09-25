Врачи самарской "скорой помощи" спасали упавшего с крыши дома парня

В воскресенье, 24 сентября, примерно в 17:26, на ул. Нижний проезд в Красноглинском районе Самары, по предварительным данным, понадобилась помощь 23-летнему парню, упавшему с крыши частного дома, с высоты 5-7 м и получившему различные травмы, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.
Прибывшие на вызов к пострадавшему врачи самарской "скорой" оказали ему помощь на месте и увезли молодого человека в лечебное учреждение.
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Вранье то,что дети были на другом уроке. Они еще выходили из класса, как обрушилась штукатурка. Многие дети все видели!!!!!!!!!!!!
Слава богу и спасибо врачам,что осталась жива...
Поражаюсь над таким враньём.про одежду не было её на берегу.(Причина смерти мужчины и обстоятельства случившегося устанавливаются.)ни чего подобного.
Это они могут. Меня они с переломом локтя со смещением и полностью нерабочей висячей рукой послали своим ходом в Семашко.
Бил ужасно ми там купалис когда спатели пришли и начили искат