Из-за грузовика, задевшего при развороте легковушку, встало движение на Московском шоссе

В понедельник, 25 сентября, около 11:00 грузовик с полуприцепом, выезжая от ТЦ "Вертикаль" на Московское шоссе в Самаре, не поместился на проезжей части и, сдавая назад, задел припаркованный Mercedes. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы случившегося.
На размещенных очевидцами фотографиях видно, что полуприцеп перекрыл всю проезжую часть Московского шоссе, остановив движение транспорта.
Данных о пострадавших нет.
Очевидцы в обсуждении сообщили, что в первом часу дня столкнувшиеся машины с проезжей части уже убрали и движение по Московскому шоссе восстановилось.
Последние комментарии
Водитель не ментёныш случайно ? Номера знакомые
Намотало ночью пьяного дурачка на хачмобиле на столб - надо радоваться, что один убился.
По другим данным мотоблоком таки управлял 14-летник мальчик.
в каком то не установленном, там не регулируемый пешеходный переход-отмазывают проплатил
1. Не каждые два часа сменяя друг друга,а каждые четыре часа если память не изменяет Но не два часа точно 2.Лицензии на перевозку детей не существует в природе, и никогда не существовало..Лицензия одна, на перевозку вообше