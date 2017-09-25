Из-за грузовика, задевшего при развороте легковушку, встало движение на Московском шоссе

В понедельник, 25 сентября, около 11:00 грузовик с полуприцепом, выезжая от ТЦ "Вертикаль" на Московское шоссе в Самаре, не поместился на проезжей части и, сдавая назад, задел припаркованный Mercedes. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы случившегося.

На размещенных очевидцами фотографиях видно, что полуприцеп перекрыл всю проезжую часть Московского шоссе, остановив движение транспорта. Данных о пострадавших нет. Очевидцы в обсуждении сообщили, что в первом часу дня столкнувшиеся машины с проезжей части уже убрали и движение по Московскому шоссе восстановилось.