Тольяттинская теннисистка Дарья Касаткина пробилась во второй круг турнира в Ухане, в трех партиях одолев представительницу США Элисон Риске со счетом 6:1, 2:6, 6:3, пишет championat.com.

Продолжительность встречи составила 1 час 49 минут. Дарья один раз подала навылет, совершила пять двойных ошибок и реализовала семь из восьми брейк-пойнтов. На счету ее соперницы один эйс, шесть двойных ошибок и пять брейков.

За выход в третий круг соревнований в Ухане Касаткина поспорит с представительницей Румынии Симоной Халеп (2).