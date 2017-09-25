Дарья Касаткина и Дарья Гаврилова в паре уступили в финале Toray Pacific Open

Уроженка Тольятти Дарья Касаткина и австралийка Дарья Гаврилова в финале парных соревнований в Токио потерпели поражение от словенки Андреи Клепач и испанки Марии-Хосе Мартинес-Санчес - 3/6, 2/6, пишет gotennis.ru.

За 1 час 8 минут матча Дарьи сделали два брейка и трижды ошиблись при подаче. Тогда как Андрея и Мария-Хосе совершили один эйс и пять брейков, допустив четыре двойных ошибки.